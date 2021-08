Chelsea-coach Tuchel grapt en blikt vooruit: “Verwacht 50 tot 60 goals van Lukaku. Vóór nieuwjaar”

VoetbalOp de wekelijkse persconferenties in Engeland blikten de coaches al vooruit op de tweede speeldag van de Premier League komend weekend. Met Arsenal-Chelsea staat er meteen een mooie affiche op het programma met een Rode Duivel in de kijker: Romelu Lukaku maakt mogelijk zijn debuut. Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft alvast hoopvolle vooruitzichten: “We verwachten goals van Lukaku.”

Als het bedrag van 115 miljoen euro nog niet duidelijk genoeg was, mogen de woorden van Thomas Tuchel dat wel zijn: “We verwachten dat Lukaku een grote invloed heeft. Wij verwachten veel goals van hem en hij verwacht dat zelf ook want overal waar hij speelde in het verleden, deed hij dat ook”, vertelde de Duitse coach, die er grappend een cijfer op plakte: “Ik verwacht 50 tot 60 goals. Voor nieuwjaar”. Zijn torinstinct is niet het enige waarom Tuchel Lukaku per se bij The Blues wou: “Hij heeft een grote persoonlijkheid. Ik ben er zeker van dat hij ook een belangrijke invloed zal hebben op de jongens die rond hem spelen, zoals Timo Werner, Kai Havertz en Christian Pulisic.”

Of Lukaku zondag tegen Arsenal ook daadwerkelijk aan de aftrap staat, gaf Tuchel nog niet prijs: “Het was een zware week voor hem. Vandaag hadden we een rustige training, morgen volgt nog een belangrijke training als voorbereiding van de wedstrijd. We hopen alvast dat Lukaku kan spelen, maar we willen een team blijven dat er collectief staat. Romelu’s profiel past daar alvast bij.”

Volledig scherm Thiago Silva heeft het niet onder de markt op training met Romelu Lukaku erbij. © Chelsea FC via Getty Images

Guardiola: “De Bruyne trainde niet mee vandaag”

Ook Pep Guardiola stond de pers te woord in aanloop naar de match tegen Norwich City. Kevin De Bruyne is opnieuw onzeker: “Kevin kon niet trainen vandaag. We zullen zien hoe hij zich morgen voelt”, vertelde de City-coach over de Rode Duivel, die ook op de openingsspeeldag van de Premier League niet 100% fit was. Toen viel De Bruyne in de 79ste minuut in tijdens de verloren partij tegen Tottenham. Verder wist Guardiola ook nog te vertellen dat Ilkay Gündogan onzeker is en Phil Foden nog steeds out is.

Volledig scherm Kevin De Bruyne en Davinson Sanchez. © Photo News

Op de geruchten van een overstap van Robert Lewandowski naar Manchester City reageerde Guardiola kort en kordaat: “Volgende vraag. Hij is een belangrijke speler voor Bayern München en zal daar ook blijven. Ik ben tevreden met het team dat we hebben, op het vertrek van Sergio Aguero en de komst van Jack Grealish na is er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar”.