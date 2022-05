Charly Musonda neemt na tien jaar afscheid van Chelsea: “Blessures wil ik niet inroepen als excuus”

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 15-jarige leeftijd maakte hij de overstap van Anderlecht naar London. Tien jaar later staat Charly Musonda jr. nog altijd te boek als een eeuwige belofte. De middenvelder kon door blessures nooit doorbreken bij Chelsea. Opflakkeringen op uitleenbasis bij Real Betis, Vitesse en Celtic Glasgow werden afgewisseld met lange periodes van inactiviteit.

Zo ook de voorbije twee jaar. Musonda kwam sinds de zomer van 2020 maar een tweetal keer in actie bij het beloftenteam van Chelsea, verder was er het grote niets. Zijn aflopende contract bij Chelsea wordt straks niet verlengd en dus is Musonda vanaf volgende zomer een vrije speler. Rancune heeft Musonda niet: op Instagram bedankte hij de voltallige Chelsea-familie.