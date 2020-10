Blessure De Bruyne toch iets erger dan gedacht, Guardiola: “Kevin zal enkele wedstrijden missen”

Linksach­ter Zinchenko doet aan damage control nadat zijn vrouw spijker­hard uithaalt naar Guardiola en diens tactiek

25 augustus De uitschakeling in de Champions League zindert nog na bij Manchester City - niet in het minst bij het gezin Zinchenko. Vlada Sedan, journaliste en de kersverse vrouw van de Oekraïense linksachter van 23, hekelde na afloop openlijk de tactiek van de Spaanse coach van City. Zinchenko probeert nu in een statement een en ander recht te zetten.