Blamage blijft niet zonder gevolgen: United-coach straft Ronaldo en co. met weldoordachte training

Premier LeagueDe vernedering blijft niet zonder gevolgen. Manchester United-coach Erik ten Hag schrapte de vrije zondag van Ronaldo en co. om een extra training in te leggen. Daarbij een fikse looptocht van liefst 13,8 kilometer - exact de afstand die de spelers van Brentford meer aflegden dan die van United.

De blamage zindert na. Analisten vullen pagina’s met wat United gisteren overkwam. Onder meer Gary Neville, een United-icoon en nu reporter voor Sky Sports: “Dit waren mannen versus een U9-team. Het is heel gemakkelijk om dit elftal te verslaan. Zet een goede organisatie neer, werk hard en je bent er al.”

Ook Erik ten Hag wordt op de korrel genomen. Fans scandeerden hem gisteren al buiten. Een reactie vandaag moest dus wel. De Nederlandse trainer - sinds deze zomer aan de slag op Old Trafford - schrapte de vrije zondag van Ronaldo en co. Ten Hag legde in de plaats een pittige looptraining in van liefst 13,8 kilometer. Dat is precies de afstand die de spelers van Brentford meer aflegden dan die van United - dat gisteren weinig drive toonde.

Blunders

David De Gea speelde op het veld van Brentford al na tien minuten een bedenkelijke hoofdrol. Op een schot van Joshua Dasilva liet-ie de bal zomaar glippen. Blunders die hem iets te vaak overkomen.

Acht minuten later was er weer geklungel. De Gea speelde Eriksen met een man in de rug aan. De Deen - die in de zomer de overstap van Brentford naar Old Trafford maakte - verloor het leer. Mathias Jensen kende geen genade. De schade voor de rust werd met twee extra tegentreffers nog groter. Cristiano Ronaldo - dit keer wel basisspeler - schreeuwde, keek beteuterd en vloekte. Een reactie na rust? Niets van. Onder de luide gezangen van de Brentford-fans deed United weinig. Ronaldo benutte twee kopkansen niet, ook Eriksen liet na om beter te doen. Voorts: te weinig goesting en veel te veel slordigheden. Brentford was zelfs nog dicht bij forfaitcijfers.

Na de 1-2 tegen Brighton nu dus 4-0. Het was van 1960-61 geleden dat The Red Devils minstens zes tegengoals incasseerden in hun eerste twee competitiematchen. En nog troostelozer: United staat met 0 op 6 en een doelsaldo van -5 helemaal onderin de Premier League. Maandag 22 augustus ontvangt het... Liverpool.

Ten Hag: “Had aan de rust iedereen kunnen wisselen”

Ten Hag spaarde zijn elftal na afloop niet. “Het was wel een verrassing voor me dat we zo slecht begonnen. Na 35 minuten hadden we vier doelpunten tegen, dat is ongelooflijk. In de rust had ik eigenlijk iedereen kunnen wisselen. Ik vind het ook heel erg voor onze fans. Ze doen echt alles om ons te steunen en wij hebben iedereen laten vallen.”

Doelman David De Gea was eerlijk in zijn reactie. “Ik denk dat mijn fouten het elftal vandaag de drie punten hebben gekost. We moeten elkaar nu blijven steunen en hard werken. Natuurlijk weten we dat het beter kan, dat is in de voorbereiding op het seizoen gebleken. Nu moeten we dat niveau ook in de competitie zien te halen. Sommige teams krijgen een doelpunt tegen en winnen vervolgens met 5-1. Dat zit er bij ons momenteel niet in.”

Volledig scherm De blunder van De Gea en Ronaldo. © Twitter en Reuters

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Action Images via Reuters

