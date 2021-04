Benteke mag zich op de borst kloppen: slechts 52 spelers scoorden ooit meer dan hem in Premier League

Premier LeagueEen statistiek om te laten bezinken: in de geschiedenis van de Premier League, opgericht in 1992, hebben slechts 52 spelers meer goals gemaakt dan Christian Benteke. De teller staat op 78.

Bijna 4.400 spelers stonden ooit meer dan een seconde op het veld in de Premier League. Toch kan 'Big Ben' zijn naam straks toevoegen aan de top 50 van best scorende spelers aller tijden in de Engelse topklasse. Nog vijf doelpunten heeft hij ervoor nodig. Het zal iets voor komend seizoen zijn, tenminste als hij volgend seizoen nog in Engeland actief is - zijn contract bij Crystal Palace loopt straks af.

Benteke (30) speelde in de pandoering tegen Chelsea (1-4) nauwelijks een rol van betekenis, maar bewees dat er op flankvoorzetten qua timing weinigen in de Engelse topklasse beter zijn dan hij - zijn strafste kwaliteit. De Rode Duivel scoorde zijn 30ste met het hoofd. Sinds hij in 2012 de oversteek naar Engeland maakte, deed alleen Olivier Giroud in de lucht beter (32 goals). Benteke heeft wel iets met Chelsea.

Wakker geschoten

Tegen geen enkele ploeg was hij zo beslissend: 7 goals in 12 confrontaties, plus twee assists. Ook tegen ex-club Liverpool kan hij gelijkaardige cijfers voorleggen. Dit seizoen scoorde hij al evenveel goals (6) als in de voorbije drie samen. Hij is wakker geschoten.

Michy Batshuayi volgde de match vanuit zijn zetel. De huurling was tegen zijn moederclub niet speelgerechtigd. Met zijn 15 goals in vijf seizoenen in dienst van een Premier Leagueclub volgt hij op ruime afstand van Benteke (78 doelpunten). Lukaku blijft met 113 goals wellicht nog heel lang de best scorende Belg aller tijden in de Engelse topklasse. Eden Hazard maakte er 85 voor Chelsea. Kevin De Bruynes teller staat op 41, maar ondertussen is hij wel de top 10 van beste aangevers aller tijden binnengeslopen.

Benteke heeft de Belgische top drie van meeste Premier Leaguematchen in zicht: enkel Vincent Kompany (265), Marouane Fellaini (260) en Lukaku (252) kwamen vaker in Engeland in actie dan hij. Op 26 april, tegen Leicester, start hij wellicht zijn 250ste match. Jubilaris.

