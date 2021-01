Batshuayi start maar scoort niet: duwt Crystal Palace Benteke naar de uitgang?

Premier LeagueZowaar. Zo snel kan het gaan in het voetbal. Voor het eerst in twee maanden kreeg Michy Batshuayi nog eens een basisplaats bij Crystal Palace. Het grootste slachtoffer is Christian Benteke. Een poging om hem onder druk te zetten om toch nog andere oorden op te zoeken? Hij kwam niet eens van de bank.

Tot voor dinsdag was er niks aan de hand. Christian Benteke was vast basisspeler bij Crystal Palace ondanks een contract dat eind juni afloopt. Zijn trainer, Roy Hodgson, onderstreepte dat hij ‘Big Ben’ niet kwijt wou. Benteke zelf liet verstaan dat hij in januari onder geen enkel beding wilde vertrekken.

West Bromwich Albion had zijn voelhorens wel uitgestoken, maar tot vergevorderde onderhandelingen was het nooit gekomen. Ook omdat Benteke de boot afhield. Sam Allardyce, de manager van West Brom, had nochtans grote plannen met de Rode Duivel.

Destijds, onder Big Sam, beleefde Benteke zijn beste periode bij Palace. Allardyce speelt het voetbal dat hem op het lijf is geschreven. Alleen: Benteke vindt dat hij nog niet klaar is bij Palace. Dat is de boodschap die West Brom ook kreeg. Ondertussen legde WBA met Mbaye Diagne, zorgenkind vorig seizoen bij Club Brugge, als een spits op huurbasis vast. Heeft Benteke zijn kans verkeken?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kwam daar nog bovenop dat hij zaterdagmiddag tegen Wolves niets eens van de bank kwam. Een zet ingefluisterd door het Palace-bestuur dat een speler aan wie het deze zomer niets meer kan verdienen toch richting exit te pushen? Met het oog op het EK zou een speler voor minder panikeren.

Palace huurde met JP Mateta al een vervanger om Benteke af te lossen, maar hij is onvoldoende geïntegreerd. Vandaar dat Michy Batshuayi voor het eerst in twee maanden aan de aftrap stond. Van vierde naar eerste keus in vijf dagen. Zo snel kan het gaan.

Begin deze week tegen West Ham scoorde Batsman zijn eerste doelpunt in 1 jaar en 1 dag in clubverband. Tegen Wolves, met een dravende Dendoncker, kwam er geen vervolg. De opmerkelijkste actie van Batshuayi: een grote kans trapte hij hoog over. Onbesuisd. In de tweede helft was het loeren op de tegenaanval.

Eind dit seizoen stuurt Palace huurling Batshuayi sowieso terug naar Chelsea. Er zijn geen plannen om hem definitief aan te trekken.

Voor welke Duivel worden het straks de langste maanden?

Flankspeler Eze bezorgde Crystal Palace de drie belangrijke punten met de enige treffer. Batshuayi mocht tien minuten voor tijd gaan rusten.

Benteke speelde geen seconde.

Toch eens nadenken over een transfer?

Volledig scherm © AP