Aston Villa-doelman krijgt enkele rake klappen tijdens pitch invasion van City-fans

Na het laatste fluitsignaal stroomde het veld in het Etihad vol met City-supporters . Extatisch waren ze nadat de titel heel ver weg leek. Het merendeel kon zich bij die pitch invasion beheersen, maar enkelen verloren de controle. Het slachtoffer was Aston Villa-doelman Robin Olsen. Omdat er niets meer op het spel stond voor ‘The Villans’, mocht de 32-jarige Zweed zijn debuut maken in de hoofdmacht. In zijn tocht naar de kleedkamer kreeg hij de steun van een steward, maar zijn aanwezigheid bracht weinig soelaas. Hij kreeg (al dan niet bewust) een vuistslag in het gezicht, waarop meteen een flinke por in de rug volgde. Olsen werd ook uitgedaagd en gefilmd.

De Villa-keeper riep wat terug, maar legde de focus toch op zo snel mogelijk wegkomen. Terwijl de steward tegen de grond tuimelde, kwam een tweede te hulp om Olsen naar een veilige zone te brengen. Met de handen op het hoofd ter bescherming en enkele beuken incasserend geraakte hij binnen. “De idioten die me hebben aangevallen zullen mijn emoties van vandaag niet ruïneren. Ik had de kans om mijn debuut te maken voor deze fantastische club en we stonden erg dicht bij een bijzonder goed resultaat tegen een moeilijke opponent.”

Achteraf werd Villa-coach Steven Gerrard aangesproken op de veldbestorming. De interviewer wilde weten of al zijn spelers veilig tot in de kleedkamer waren geraakt. Gerrard: “Het antwoord is neen. Mijn doelman werd aangevallen. Ik denk dat je deze vragen beter doorgeeft aan Pep (Guardiola, red.) en Manchester City.”

Volledig scherm Steven Gerrard en Pep Guardiola. © Action Images via Reuters

City kwam op haar website met een statement. “We willen onze oprechte excuses aanbieden aan Aston Villa-doelman Robin Olsen, die is aangevallen toen de fans het veld betraden na het laatste fluitsignaal van vandaag. We zijn meteen een onderzoek gestart en als de dader geïdentificeerd is, zal die worden bestraft met een levenslang stadionverbod.” Los van het Olsen-incident zijn twee personen door de politie van Manchester gearresteerd. Een 28-jarige man omdat hij vuurwerk afstak en een 37-jarig man die het te bont maakte tijdens de pitch invasion. Ze werden op borgtocht vrijgelaten, maar moeten zich later verantwoorden voor de rechtbank.

In de periode van de ontknopingen ging het de voorbije dagen wel vaker mis in Engeland. Na een promotieduel tussen Nottingham Forest en Sheffield United voor een plek in de Premier League deelde een Nottingham-fan een kopstoot uit aan Sheffield-spits Billy Sharp. De dader kreeg een celstraf van een halfjaar en een stadionverbod voor het leven. Ook donderdagavond in Everton-Crystal Palace was er tumult. Een Everton-fan daagde Palace-manager Patrick Vieira uit. Vieira verloor zijn beheersing en werkte de man tegen de grond.

View this post on Instagram A post shared by Robin Olsen (@robinolsen25) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.