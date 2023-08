AS Roma zet vol in op Lukaku: bestuur landt in Londen om te praten met Chelsea

Is er een doorbraak op komst voor Romelu Lukaku (30)? Chelsea, waar de Rode Duivel nog steeds met de B-ploeg meetraint, staat open voor een uitleenbeurt en is in gesprek met... AS Roma. Het Italiaanse bestuur is zelfs al in Londen voor onderhandelingen. Lukaku zelf is gewonnen voor de stap naar Rome en een derde samenwerking met José Mourinho. De Portugees weigert voorlopig op de komst van ‘Big Rom’ in te gaan.

“Een deal rond Lukaku?” Mourinho kreeg vanmiddag de vraag op zijn persconferentie in aanloop naar de partij van morgen in Verona. “De club heeft me gezegd dat we nog een spits zullen aantrekken na het binnenhalen van Sardar Azmoun (Iraanse spits van Bayer Leverkusen, nvdr) en dat maakt dat ik een blije trainer ben. Alleen kan ik er nog moeilijk al commentaar over geven. Azmoun heeft immers nog niet getekend, laat staan dat Lukaku dat al gedaan heeft...”

Ook Mauricio Pochettino kreeg deze week het onderwerp Lukaku voorgeschoteld. “Nothing has changed”, “niets is veranderd.” In drie woorden vatte de Argentijnse Chelsea-coach de situatie van de Rode Duivel samen. Lukaku traint intussen al wekenlang mee met de B-ploeg van Chelsea.

De impasse houdt aan en dat doet de Londense club nu toch instemmen met een verhuur van ‘Big Rom’ - aanvankelijk was enkel een definitieve transfer bespreekbaar. Bij een gebrek aan kopers past Chelsea zijn strategie toch aan.

Nadat Inter en Juventus definitief geschrapt werden, lijkt met AS Roma voor de derde keer een Italiaanse ploeg in polepositie te liggen voor Lukaku. Chelsea bood ‘Big Rom’ aan bij de Romeinse club en is in gesprek over een uitleenbeurt. Vice-voorzitter Dan Friedkin en algemeen manager Tiago Pinto landden vandaag in Londen om over Lukaku te onderhandelen. Zaterdag wonen ze ook Chelsea-Luton bij. Overvliegen doen ze niet zomaar: ze willen hun intenties duidelijk maken. Maar door de beperkte financiële middelen - Roma zit vast aan enkel financiële restricties en kan gezien de regels van de Financial Fair Play niet gigantisch veel betalen - hopen ze wel op de goodwill van Chelsea. Ze willen een slagje slaan. AS Roma kan enkel een huur zonder aankoopoptie aan, maar is wel bereid een deel van Lukaku’s salaris over te nemen.

Lukaku zelf ziet de overstap naar Rome alvast zitten. Hij is wel gewonnen voor een nieuwe samenwerking met José Mourinho, nadat de Portugese coach Lukaku eerder bij Chelsea en Manchester United onder zijn hoede had. Ze hebben een haat-liefdeverhouding.

Pochettino laat deur op kier

Op diezelfde persconferentie van donderdag kreeg Pochettino ook de vraag of hij Lukaku alsnog zou kunnen reïntegreren in de A-kern van Chelsea, mocht er geen transfer komen.

“De situatie was er al toen ik hier arriveerde. Sindsdien is er niets veranderd en het is ook niet aan mij om daarvoor te zorgen. De club en de spelers willen nog steeds een oplossing vinden”, zei Pochettino. Niet één keer sprak de Argentijnse coach Lukaku’s naam uit. “De speler waarnaar je vraagt (...)”, noemde hij de Rode Duivel. Veelzeggend.

Tegelijk wilde Pochettino de deur niet definitef dicht gooien voor Lukaku. “De dynamiek in het voetbal is razendsnel. Ik herinner me dat Jürgen Klopp eens zei dat hij nooit 100 miljoen wilde betalen voor een speler. Tot Liverpool zo’n bedrag bood op een speler en Klopp zijn fout toegaf. Dat geldt ook voor deze situatie (die van Lukaku, red.). Als er iets verandert, zal ik daarover geïnformeerd worden en mij daaraan aanpassen.”

De klok blijft ondertussen genadeloos verder tikken. Over exact één week, op vrijdag 1 september, sluit de transfermarkt in de grootste Europese competities. Heeft Lukaku tegen dan nog geen nieuwe club, dan kwijnt hij wellicht nog maanden verder weg bij Chelsea, waar hij nog een (zwaar) contract heeft tot medio 2026.

Bieden Roma en Mourinho de ultieme reddingsboei?

