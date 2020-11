Arsenal-Wolves ontsierd door vreselijke botsing, slachtoffer Jimenez ondertussen bij bewustzijn

Premier League Concurrent Jordan Henderson bevestigt dat hij De Bruyne aan award hielp: “Ik ben een grote fan van hem”

11 oktober Een goeie voetballer herkent een goeie voetballer. Sportieve rivalen stemmen niet tactisch. Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson bevestigt dat hij Kevin De Bruyne mee aan de prestigieuze PFA Player of the Year, voor beste speler in de Premier League hielp: “Hij is misschien de beste middenvelder in de wereld.”