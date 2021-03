Arsenal versus Tottenham: hoe de rivaliteit is ontstaan, St. Totteringham’s Day of St. Hotspur Day?

Premier LeagueHoogspanning in het noordoosten van Londen. Derbykoorts. Arsenal - Spurs. Nog meer een wedstrijd die geen van beide ploegen mag verliezen. Belangrijk voor Europees voetbal, maar nog belangrijker voor de supporters. Kane, die altijd scoort tegen Arsenal, versus Aubameyang. Arsenal-Tottenham is het verhaal van een 100 jaar oude rivaliteit in de Engelse hoofdstad.

Vijf van de knapste Spurs-goals tegen Arsenal:

Tottenham en Arsenal draaien voorlopig niet hun beste seizoen. De Spurs staan op een zevende plaats, Arsenal doet nog slechter met een tiende stek in de Premier League. Vroege exits in de FA Cup. Alleen in de Europa League zitten beiden met anderhalf been in de kwartfinales. En voor Tottenham wacht er nog een finale van de League Cup. Op 25 april kijkt het Man City in de ogen.

De eerste keer dat de twee Londense clubs elkaar tegenkwamen is al meer dan een eeuw geleden. De eerste confrontatie vond plaats in 1887 in een vriendschappelijke wedstrijd. Van enige rivaliteit was toen nog geen sprake. Het zou pas veel later zijn dat de relatie tussen beide clubs zou bekoelen. Je zou denken dat de ligging van beide clubs aan de oorzaak ligt van de rivaliteit, maar dat klopt niet helemaal.

Arsenal werd namelijk opgericht in Woolwich, een wijk in het zuiden van Londen. Vlak voor de oorlog stond Arsenal op het punt om te verdwijnen maar er werd nog net op tijd een overnemer gevonden. De geldschieter, Sir Henri Norris, besloot net voor WO1 dat het beter was om te verhuizen, om een groter publiek te kunnen bereiken. De verhuis richting Highbury in het noorden van de stad was een feit.

Het beste van Heung-Min Son tegen Arsenal:

Tottenham was niet erg tevreden met die beslissing, maar de situatie verergerde pas na de oorlog. De competitie werd uitgebreid van 20 naar 22 ploegen. De beslissing zou gemaakt worden op basis van het laatst gespeelde seizoen in 1915.

Het nummer één en twee van de tweede klasse, Derby County en Preston North End, promoveerden. Ook Chelsea, dat voorlaatste eindigde in eerste klasse, kon zijn plaatsje behouden. Restte er nog één plaatsje. Die stek werd toegekend op basis van een stemming. Tottenham, dat in 1915 laatste eindigde, was van mening recht te hebben op dat plaatsje.

Maar zo liep het niet. Arsenal won de stemming en mocht naar de hoogste klasse. Het lobbywerk van Norris had zijn vruchten afgeworpen. Arsenal eindigde immers zesde in de tweede klasse en had dus eigenlijk geen recht op promotie. Tottenham voelde zich bestolen en de rivaliteit was geboren.

De jaren nadien liepen de emoties steeds hoger op. Arsenal en Tottenham kwamen elkaar nooit tegen in een finale van een beker. Wel waren er een aantal halve finales. Eentje daarvan leidde zelfs tot twee feestdagen: eentje voor elk team.

Henry won met Arsenal de titel op White Hart Lane:

De oorsprong van deze feestdagen ligt in de halve finale van de FA Cup in ‘91. Tottenham won die dag met 2-1. St. Hotspur Day was geboren. De Arsenal-equivalent van deze feestdag is echter veel bekender. Jarenlang vierden de Arsenalsupporters St. Totteringham’s Day. Deze ‘feestdag’ vond plaats op het moment dat Tottenham Arsenal mathematisch niet meer kon inhalen in het klassement. Een vaste datum is er dus nooit geweest. Lange tijd was het een evidentie dat Arsenal boven de Spurs eindigde. De laatste jaren is dat niet meer het geval. Tottenham eindigde sinds 2017 niet meer onder de rood-witte concurrent.

Iemand die beide dagen meemaakten is Harry Kane. De spits speelde ooit in de jeugd van Arsenal, maar werd op jonge leeftijd al weggestuurd zonder ooit een match voor het eerste te spelen. Een recent voorbeeld van een speler die het shirt van beide clubs gedragen heeft. Dat lijstje is hoe dan ook niet dik bezaaid.

De eerste naam die bij de Engelse fans in gedachte komt is ongetwijfeld Sol Campbell. Hij speelde negen jaar in de verdediging van Tottenham tot zijn contract in 2001 afliep. Campbell kon de best betaalde Tottenham-speler worden, maar weigerde het voorstel. Hij trok naar Arsenal om daar twee Premier League-titels en twee FA Cups te winnen. Hij scoorde ook in de tegen FC Barcelona verloren Champions League-finale van 2006.

Arsenal won doorheen de geschiedenis de meeste confrontaties, maar Tottenham is de laatste jaren steevast de betere ploeg in Noord-Londen. De Spurs krijgen vandaag de kans om voor de derde keer op rij de derby te winnen. Of steekt Arsenal daar toch een stokje voor?

