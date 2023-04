Arsenal doet ondanks late remonte wéér slechte zaak in titelstrijd, Trossard raakt in slotfase de lat

Arsenal heeft voor de derde keer op rij een steek laten vallen in de Engelse titelstrijd. Op eigen veld tegen Southampton sleepten de Gunners in extremis een punt uit de brand. Invaller Leandro Trossard trapte in de slotfase nog tegen de lat.

Na draws tegen Liverpool en West Ham (twee keer 2-2) had koploper Arsenal de voorsprong op jager Manchester City zien slinken tot vier punten, mét een wedstrijd meer op de teller. De Gunners konden in eigen huis dus maar beter winnen van Southampton om de druk toch weer wat naar Manchester te verleggen. Daarvoor rekende Mikel Arteta aanvankelijk niet op Leandro Trossard - de Rode Duivel begon op de bank. Bij Southampton stond Roméo Lavia wél aan de aftrap.

Veel slechter kon de wedstrijd niet beginnen voor de leider in de Premier League. Al na een halve minuut trapte Ramsdale de bal pardoes in de voeten van Alcaraz, die het geschenk met beide handen aannam. Een kwartier later verdubbelde uitgerekend ex-Gunner Walcott de voorsprong van de bezoekers. Een dubbele opdoffer voor Arsenal, maar de thuisploeg vocht terug en kwam snel weer in de wedstrijd via Martinelli.

KIJK. De twee snelle goals van Southampton

KIJK. De aansluitingstreffer van Martinelli

Tien minuten ver in de tweede helft gooide Arteta Trossard in de strijd. Die wissel bracht Arsenal niet meteen geluk, want Caleta-Car kopte Southampton weer op een dubbele voorsprong. Na twee gelijke spelen leek Arsenal zo ook nog eens af te stevenen op een nederlaag.

Maar dat was buiten de weerbaarheid van de Gunners gerekend. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bracht aanvoerder Ødegaard de spanning terug met een rake plaatsbal, nog eens twee minuten later hing Saka de bordjes gelijk. Trossard leek het Emirates nog helemaal te laten ontploffen, maar hij zag zijn schicht op de bovenkant van de lat uiteenspatten.

De wedstrijd eindigde zo op 3-3. Andermaal puntenverlies voor Arsenal, dat nu vijf punten voorsprong heeft op Manchester City - De Bruyne en co hebben bovendien nog twee wedstrijden tegoed. Volgende week woensdag kijken beide teams elkaar in de ogen in een cruciaal duel in de titelstrijd. Kan Arsenal het momentum alsnog keren?

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

