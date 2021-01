Als snelste ooit de top tien van beste passeurs in de Premier League in: De Bruyne heeft nieuwe mijlpaal beet bij City

VIDEO: De Bruyne tekent voor 100ste assist in shirt van Manchester City

Ryan Giggs (162) op één. Cesc Fàbregas (111) op twee. Wayne Rooney (103) op drie. Gevolgd door Frank Lampard (102), Dennis Bergkamp (94), David Silva (93), Steven Gerrard (92), James Milner (85) en David Beckham (80). Achteraan dat rijtje van negen van de beste passeurs in de Premier League sluit Kevin De Bruyne nu aan met 76. De top tien in.

Geen enkele speler in de geschiedenis van de Premier League die ooit zo snel zulke cijfers voor kan leggen. Het eind is nog niet in zicht. Aan dit tempo is hij voorbestemd voor de zilveren plek in de all-time ranking. Of hij moest zo lang doorgaan als Giggs. Jammer van dat ene seizoen, in 2018-19, doorkruist door blessures.

Hoe dan ook blijft De Bruyne op recordjacht. De PFA Player of the Year, op de piek van zijn loopbaan, gaat gewoon door op zijn elan. De assists dit seizoen in de Premier League staan alweer in de dubbele cijfers. Tegen Crystal Palace had hij nog meer te vieren. Hij zette zijn teller in alle competities bij Man City op 100. Een heerlijke voorzet voor John Stones met de buitenkant van zijn rechter. De juiste snelheid, de juiste hoogte, de juiste spin, het juiste gevoel. Precisie als zijn handelsmerk. De passing van de Rode Duivel is er een voor fijnproevers.

De Bruyne heeft het volledige gamma op zijn pallet. De brutale penseeltrek, de fijne streep, het subtiele passje. Balkunstschilder. Voorbestemd voor het Tate Modern van de Premier League. Football heritage. Een van onze landgenoten die voorgoed zijn stempel zal nalaten over het Kanaal. Eden Hazard en Vincent Kompany kregen al hun plaats in de hall of fame. Erfgoed.

In Engeland wordt de vergelijking vaker bovengehaald. Telkens hij een voorzet ziet zoals die van De Bruyne zondagavond tegen Crystal Palace, denkt analist Gary Neville onbewust terug aan David Beckham. Hij stond als rechtsachter jaren in diens rug bij Man United. Eerst in de jeugd, daarna in de eerste ploeg. Neville een aantal jaren geleden: “De Bruyne doet me aan hem denken. Hij levert elke bal op de plastron af. Doelbewust. De Bruyne pikt er geen zones uit, zoals anderen, maar pikt er mensen uit. Beckham was ook zo.”

Nog vijf en hij is Beckham voorbij. De `Spice Boy`had 265 matchen om de kaap van 80 te ronden. De Bruyne is na 171 wedstrijden in de Engelse topklasse nog maar 4 assists van de 80 verwijderd.

City won overigens van Crystal Palace met ruime 4-0-cijfers. Stones scoorde twee keer, Gündogan en Sterling deden het elk ook met een penseeltrek. In de stand doet City een zaakje door voorbij Liverpool en Leicester naar de tweede plaats te wippen. Met één match minder gespeeld volgen de Citizens op 2 punten van stadsgenoot United.

De 100 assists van KDB

- 33 voorzetten

- 5 corners

- 17 doorsteekpasses

- 5 vrije trappen

- 40 gewone passes

244 matchen: 100 assists en 60 goals = beslissend om 116 minuten

