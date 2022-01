Alleen de goal ontbreekt: Lukaku scoort punten in zege van Chelsea dat Ziyech héérlijk ziet binnentrappen

Premier LeagueChelsea en Lukaku in ere hersteld. Na enkele dure puntenverliezen, die de ‘Blues’ uit de titelrace hebben geslagen, en een paar mindere matchen van Lukaku een overtuigende prestatie tegen de Spurs. Een van de favoriete boksballen van Chelsea op de Bridge. Een omnipresente Lukaku werd geregeld gezocht, gevonden en woog op de defensie van de Spurs. Alleen een goaltje ontbrak. Maar aan de 2-0 viel weinig af te dingen, of het mocht zijn dat Kane de 0-1 vlak voor de pauze twijfelachtig afgekeurd zag.

De kritiek van analisten, fans en zelfs van Tuchel hield Romelu Lukaku niet uit de basis tegen Tottenham. De hele match speelde hij. En of hij zijn aandeel had in de zege. Geregeld fungerend als sterk afspeelpunt of de diepte induikend. Ruimtes creëren voor het trio in zijn rug. Zowel Dier, Tanganga als Sanchez - de niet altijd bedrijfszekere Spursverdediging- had de handen vol met Romelu. Met Hudson-Odoi, Ziyech en Mount achter hem dwong Chelsea zowel in het eerste kwartier van de eerste als de tweede helft voldoende kansen af om de match te winnen.

Vooral Mount, de beste man op het veld, vond haast steevast de openingen. Maar uiteindelijk had Chelsea een héérlijke trap van Ziyech nodig om afstand te nemen. Snel na de pauze krulde de Marokkaanse ex-aanvaller van Ajax perfect binnen. Niet veel later besliste Thiago Silva op vrije trap van Mount.

Voor Lukaku was het telkens net niet. Enkele pogingen afgeblokt, naast of weggebokst door Lloris. Het vertrouwen voor doel ontbreekt nog. Zo maaide hij voor de pauze over na een harde lage voorzet van Mount. Koren op de molen van de criticasters. Maar de Rode Duivel bleef wel erg nuttig en mocht de hele match uitspelen om toch punten te scoren. Zijn recordaanwinst ziet Chelsea maar al te graag stilaan weer aan de oppervlakte komen. De applauswissel was wel voor Ziyech, die ook nog dicht bij een tweede goal kwam.

Volledig scherm Lukaku houdt Hojbjerg af. © Photo News

Alleen voor de pauze werd Stamford Bridge even opgeschrikt, toen Kane scoorde. Tierney oordeelde dat de spits een voorafgaande fout op Thiago Silva maakte. Bij de Spurs begrepen ze er niets van, al mochten zij blij zijn dat Doherty geen rode kaart kreeg voor een trap op het scheenbeen van Malanga Sarr.

Chelsea loopt zo wat in op leider Man City dat gisteren zijn zegereeks gestuit zag door Southampton, maar het verschil blijft enorm: 10 punten en de Citizens nog met een match te goed. Tottenham gaat in de Premier League een eerste keer onderuit onder Conte, nadat de Spurs ook in de halve finale van de League Cup al hun meerdere moesten erkennen in Chelsea.

