Alderweireld scoort eerste van het seizoen met nipte kopbalgoal: “Had meteen het gevoel dat hij over de lijn was”

De Rode Duivel legde met een rake kopbalgoal - nipt over de lijn , zijn eerste treffer van het seizoen, de eindstand vast. “Voor mij leek hij meer over de lijn. Ik had meteen het gevoel dat hij erover was, soms is een beetje geluk nodig”, zei Alderweireld na de wedstrijd voor de camera’s van Play Sports. “Heel belangrijk dat we zo derde worden in het klassement. We staan weer mee bovenaan en dat is waar we willen staan.”