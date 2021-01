Alderweireld heeft met kopbalgoal belangrijk aandeel in makkelijke zege van Spurs tegen Leeds

Premier League Firmino kopt raak in blessure­tijd: Liverpool wint toch nog topper tegen Spurs en ongelukki­ge Alderwei­reld

17 december Dan toch geen patstelling in de Engelse topper tussen Liverpool en Tottenham. Dankzij Roberto Firmino. In blessuretijd gaf de Braziliaanse aanvaller Alderweireld het nakijken op een corner. Ook voor de pauze was de Rode Duivel ongelukkig, toen hij een schot van Salah deed afwijken. Op counter maakten de Spurs snel gelijk via Son, waarna het in een erg geanimeerde tweede helft alle kanten uitkon. Klopp pakt de leiding over van Mourinho in de Premier League en loopt drie punten uit. ‘Advantage’ voor de Reds.