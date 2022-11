Ai City: De Bruyne en co. duiken WK-break in met pijnlijke nederlaag tegen Brentford

Premier LEague Weer zo’n weergaloze lel: Youri Tielemans scoort nieuwe wereldgoal voor Leicester

Wow, Youri Tielemans. Of hij nu in de basis bij de Rode Duivels moet of niet: wereldgoals blijft hij losjes uit de kuiten schudden in de Premier League. Onze landgenoot scoorde voor Leicester City met een weergaloze volley tegen Everton. Barnes zette in de slotminuten de 0-2-eindstand op het bord. Beide teams staan zo na 14 speeldagen op 14 punten in de lage middenmoot van het klassement.

5 november