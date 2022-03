Abramovitsj wil Chelsea nog altijd verkopen, Italiaanse pers linkt Lukaku weer aan Inter

De bal ligt nu in het kamp van de Engelse overheid. Omdat de regering de club voorlopig beheert, moet ze een speciale licentie uitschrijven die een verkoop toestaat. Volgens de huidige voorwaarden is dat nog niet mogelijk.

Kandidaat-overnemers kunnen zich tot het eind van komende week melden bij de Amerikaanse investeringsbank Raine Group, die de verkoop in goeie banen leidt. Zij staan in contact met de autoriteiten. Een Zwitsers-Amerikaans consortium heeft nog altijd interesse. Abramovich hoopt op minstens 2 miljard euro. Naar wie dat geld zal gaan, is nog onduidelijk.