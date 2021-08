Abraham vertrekt bij Chelsea: transfersom Lukaku al terugbetaald, rugnummer 9 komt vrij

Aangezien de transfersom van Lukaku, de 115 miljoen euro, voor de Financial Fair Play-boekhouding over vijf jaar mag worden gespreid, is zijn jaarlijkse kost eigenlijk al gedekt. Chelsea mag 23 miljoen euro per jaar inschrijven in de boeken als kostprijs voor Lukaku, plus zijn brutoloonpakket van ongeveer 25 miljoen euro per seizoen = 48 miljoen in totaal per jaar. Sommen van vertrekkende spelers worden volgens de UEFA-regels in één keer afgetrokken. 85 miljoen (voor de verkochte spelers) min 48 miljoen (de jaarlijkse kost van Lukaku) = 37 miljoen. En ook de lonen van de verkochte spelers mogen nog uit de boekhouding.