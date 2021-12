“801 goals? Enkel als wij onze trainingsgoals meetelden”: PL-iconen Shearer en Henry diep onder de indruk van nieuwe mijlpaal Cristiano Ronaldo

Premier LeagueEen nieuwe mijlpaal. Cristiano Ronaldo heeft na gisterenavond meer dan 800 goals gescoord in zijn profcarrière. De Portugees prikte tegen Arsenal nummers 800 en 801 en had zo een groot aandeel in de 3-2-zege van Manchester United. Met links, rechts, het hoofd en zelfs een paar keer met nog een ander lichaamsdeel. De waanzinnige statistiek wekt - uiteraard - veel bewondering op in de voetbalwereld. Ook bij Premier League-iconen Alan Shearer en Thierry Henry. Voormalig United-speler Patrice Evra pareert dan weer de kritiek van onder meer Jamie Carragher.

De twee voormalige spitsen, toch ook geen kleintjes, maken de 801 treffers van Ronaldo nog wat indrukwekkender door de vergelijking te maken met zichzelf. “Thierry en ik zouden enkel aan 801 goals geraakt zijn als we onze trainingsgoals hadden meegeteld”, zei Shearer. Waarop Henry: “Wij zouden twee levens nodig hebben om in de buurt van dat record te komen. Dit is onwaarschijnlijk. Wow.” Shearer sloot af met woorden van diep respect voor de toewijding op 36-jarige nog steeds toont voor het spelletje. “Elke ochtend opstaan en blijven presteren, terwijl de hele wereld naar je kijkt... Het is ongelooflijk op welk niveau Cristiano blijft spelen en wat voor goals hij blijft maken.”

Toch is niet iedereen even grote fan van Ronaldo. Afgelopen zondag raakten analisten Jamie Carragher en Roy Keane in een verhitte discussie terecht. “De enige reden dat ze hem gehaald hebben was pure paniek, omdat hij op weg was naar Manchester City”, was onder meer de kritiek van Carragher aan het adres van United en Ronaldo.

Volledig scherm Patrice Evra, Alan Shearer en Thierry Henry. © EPA

Voormalig United-speler Patrice Evra is niet opgezet met de woorden van Carragher. “Ik begrijp niet waarom er zoveel gediscussieerd wordt over Ronaldo. Jamie Carragher heeft 775 matchen gespeeld, Cristiano zit na vandaag (gisteren, red.) aan 801 goals... En dat zijn dan de mensen die Ronaldo bekritiseren. Zo’n mensen moeten gewoon hun plaats kennen.”

Volledig scherm © AFP

Om het ook nog even over de match zélf te hebben: Arsenal begon gretig op Old Trafford en klom ook 0-1 voor. Een op zijn zachtst gezegd merkwaardige goal, trouwens. Bij een hoekschop ging Fred ongelukkig op de enkel van De Gea, zijn eigen doelman, staan. De Spanjaard ging tegen de grond, maar het spel ging verder. Smith Rowe trapte de bal binnen en ref Atkinson wilde ingrijpen. Maar hij floot te laat, waardoor de VAR moest ingrijpen. De 0-1 telde zo toch, tot woede van iedereen bij Manchester United.

De thuisploeg had wel een antwoord klaar. United zette de bezoekers flink onder druk, zonder echt tot grote kansen te komen. Daarvoor was het wachten tot net voor de rust. Fred bediende Bruno Fernandes en de Portugees mikte in zijn 100ste match voor United zijn vijfde Premier League-goal van het seizoen tegen de touwen. 1-1 bij rust.

Volledig scherm © Photo News

Na de pauze kon Ronaldo zich al snel een eerste keer tonen. De Portugees mikte zijn schot nog op de dij van Ramsdale, maar niet veel later mocht hij toch juichen. Op pass van Rashford mikte hij de bal keurig in de verste hoek. Profgoal nummer 800 dus, maar lang konden Ronaldo en zijn ploegmaats niet vieren. Twee minuten later zorgde Odegaard immers al voor 2-2.

De Noor als held - voor even toch. Twintig minuten voor tijd tackelde hij Fred namelijk onderuit in de eigen zestien. Strafschop, vond de VAR en Ronaldo liet de unieke kans op zijn 801ste niet liggen. Vanaf de stip legde hij de eindstand vast. Door de zege is United nu zevende in de stand, Arsenal is vijfde.

De 2-2 van Odegaard:

