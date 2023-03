Theo Maassen zet peuter uit de zaal, een moord in Koewacht en nieuwe merkkledij aan -50%: deze regioverhalen mocht u niet missen afgelopen weekend

Volledig scherm Theo Maassen streek vrijdagavond met zijn nieuwe voorstelling Onbekend Terrein neer in Antwerpen. © RV/VRT

1. Theo Maassen heeft vrijdagavond voor een opmerkelijke passage gezorgd in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Na een seksueel getinte grap zette de bekende Nederlandse cabaretier een kind van 3 uit de zaal. “Het gebeurde juist tijdens mijn meest schunnige grap. Het was héél bizar”, reageert Theo Maassen daags na het voorval.

Volledig scherm Ronduit indrukwekkend: een ander woord is er niet voor de brand die in 2013 de Sint-Niklaaskerk in de as legde. Toenmalig brandweerofficier Jean-Claude Vantorre (r.) was als één van de eersten ter plaatse en blikt met ons terug. © Benny Proot

2. Wat rookontwikkeling, meer niet: of hoe de eerste melding tien jaar geleden nog niet in de buurt kwam van wat de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle werkelijk te wachten stond. Waar rook is, bleek in dit geval véél vuur te zijn. ‘Niet te blussen’, titelde Het Laatste Nieuws zelfs, daags nadat het gebouw volledig door de brand verzwolgen werd. We keren terug naar die bewuste dag, met Jan Bode van de kerkfabriek en brandweerofficier Jean-Claude Vantorre. “Ik herinner me nog haarscherp hoe we plots te horen kregen dat er nog kinderen binnen waren...”

Volledig scherm Freya Van Den Bossche © Wannes Nimmegeers

3. Eindelijk mag ze het officieel bevestigen: Freya Van den Bossche is terug. Ze smijt zich opnieuw in de regionale politiek, omdat ze er ontzettend veel zin in heeft. “Ja, ik wil opnieuw iets gaan betekenen voor onze stad, ik sta niet gewoon op de lijst uit sympathie. En ik geloof ook echt in dit project”, klinkt het in haar eerste interview.

Volledig scherm Een beeld van het plaatsonderzoek in Nederland, waar het slachtoffer teruggevonden werd. © Provicom

4. Dankzij knap en snel politiewerk zit een 32-jarige man in de cel op verdenking van de moord op Marleen V.L. (64) uit Oostende. Het lichaam van de weduwe werd begin deze week gevonden naast een weg in Koewacht, een dorpje net over de Nederlandse grens. Maar waarom moest ze dood? En waarom werd haar lichaam net daar gedumpt? Een reconstructie van een kleine week speurwerk, te beginnen bij een buschauffeur met een volle blaas.

Volledig scherm Alain Moussa enkele jaren geleden. © Tim Dirven

5. Voormalig Brussels topgangster Alain Moussa is vrijdagavond op 71-jarige overleden na een hartaanval. Moussa werd in de jaren tachtig veroordeeld voor meerdere overvallen en kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws toen hij zijn voormalige kompanen De Staercke en Salesse aanduidde als leden van de Bende van Nijvel. Douglas De Coninck, onderzoeksjournalist bij De Morgen, kende Moussa: “Hij zei altijd: ‘De Bende heeft onze stiel kapot gemaakt’.”

Volledig scherm Kelsey Van Genechten en Debby Mortier werken in de pop-upzaak in Hasselt. © Bart Borgerhoff

6. Aan de TT-wijk in Hasselt-centrum kan je sinds enkele dagen terecht bij een winkel zonder naam die splinternieuwe merkkledij verkoopt. De formule: op alles krijg je 50 procent korting en het aanbod is wat het is. Een gouden zaak voor de vele shoppers die de pop-upzaak platlopen. “Ontevreden klanten vind je hier niet”, lacht verantwoordelijke Debby.

Volledig scherm Natan en vader Peter Loeckx: steeds op zoek naar een schitterend stuk antiek. © Wannes Nimmegeers

7. “Sinds we op tv komen, staat onze telefoon roodgloeiend.” Niet alleen Axel Daeseleire en Jacques Vermeire kennen intussen veilinghuis Loeckx in de Gentse binnenstad op hun duimpje. Bij Peter (64) en zoon Natan Loeckx (34) gaan jaarlijks een kleine 2.000 unieke objecten onder de hamer. Een verhelderend gesprek over rijke Chinezen, de voordelen van beleggen in antiek, en hun bijzonderste ontdekkingen. “Een man wou een kleurrijk schilderij naar het containerpark doen. Wist hij veel wie de schilder was...”

