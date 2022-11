OVERZICHT. Hoezo, geen WK-koorts? Deze dolenthousiaste Duiveltjes geven alvast het goede voorbeeld: “Wij dragen wel een regenboogarmband vandaag”

De WK-koorts mag er dan nog niet zijn bij de ‘grote mensen’, in heel wat basisscholen in Vlaanderen steeg de temperatuur woensdagmorgen wel al gevoelig. In het rood uitgedoste kleuters, geschminkte leerlingen én zelfs regenboogarmbanden: als wat we vandaag zagen op heel wat Vlaamse schoolbanken zich straks doorzet, dan wordt het eerste WK in de winter voor de Belgen toch nog een succes. Van mini-De Bruynes tot kleine kapiteins met een duidelijke boodschap voor Qatar: het voorsmaakje op België-Canada.

Ellen Dekocker vuurde niet enkel haar buurvrouwen aan om hun straat in Beveren bij Roeselare in een tricolore jasje te steken. Ze laat de duivelsgekte als leerkracht ook toeslaan in basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk. Waar de hele school vandaag zwart en geel en rood kleurt, tot en met de vijfdes en zesdes van de tienerschool. Kan tellen als aanmoediging voor onze Duivels!

Om onze sterren aan te moedigen, nam Ellen Dekocker samen met collega Gwenny Van Collie uit Roeselare het initiatief om de 38 kinderen van de twee klassen van het eerste leerjaar in tricolore kleuren naar basisschool Drie Hofsteden in Kortrijk te laten komen. “Door samen te zoeken naar welke landen er allemaal meedoen, door die landen aan te duiden op een wereldbol, door na te gaan hoe ver fans moeten reizen… Zelfs tijdens wiskunde is het interessant: wie wint er met welke uitslag, wie heeft er hoeveel punten… En we besteden ook aandacht aan diversiteit. Door bijvoorbeeld dieper in te gaan op het land Marokko, komende zondag de volgende tegenstander van de Rode Duivels”, aldus Ellen Dekocker.

Volledig scherm Op GO! Invento Basisschool De Brug in Sint-Job-in-'t-Goor supporteren ze voor de Rode Duivels en dragen heel wat leerlingen ook een armband in de regenboogkleuren. © Toon Verheijen

De leerlingen en leerkrachten van GO! Invento Basisschool De Brug in Sint-Job-in’t-Goor (Brecht) staan als één team achter de Rode Duivels. Maar als school in het gemeenschapsonderwijs willen ze ook een statement maken en dragen ze bijna allemaal een armband in de regenboogkleuren. “Enkele leerlingen willen het niet, maar hebben dat heel respectvol aangegeven waarom niet en dat respecteren we ook.”

Voor leerkrachten Cathy en Hans is dat extra belangrijk. “Mijn leerlingen weten allemaal dat ik samenwoon met een vrouw”, vertelt juf Cathy van het vijfde leerjaar. “Ik ben daar zelf ook altijd heel open voor geweest en de leerlingen stellen er ook geen vragen bij. Ook bij de leerkrachten is er niemand die me scheef bekijkt. Ik ben gewoon een van hen. Daarom heb ik ook voor het gemeenschapsonderwijs gekozen, want in het katholiek onderwijs is dat soms toch anders.”

Volledig scherm De leerlingen uit Lanaken zongen samen het Belgische volkslied © rv

Verschillende scholen in Lanaken kleurden alvast volledig zwart en geel en rood. Stipt om 10.45 uur zongen en dansten meer dan 1700 leerlingen van Scholengemeenschap Lanaken - Kesselt samen op het Belgische volkslied om te supporteren voor de Rode Duivels op het WK.

Met de actie willen de Lanaakse scholen de Belgische ploeg tonen dat ze volop voor hen supporteren op het WK. “We hopen de Rode Duivels op deze manier een hart onder de riem te steken en hen als twaalfde man tot in de finale te juichen”, klinkt het.

