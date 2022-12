LIVE. Marokko behaalt geen winst tijdens ‘troostfinale' op WK: ondanks verlies geen rellen in Brussel of Antwerpen

Mechelen Drie twintigers die minderja­rig meisje verdoven en misbruik­ten veroor­deeld voor groepsver­krach­ting

De rechters in Mechelen hebben drie jongeren van 21, 22 en 23 jaar veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groepsverkrachting van een minderjarig meisje (17). De verkrachting gebeurde in de lokalen van de Mechelse jongeren vzw J@M. “Dit is geen cadeau. Vanaf nu zijn jullie in het vizier van justitie”, zeiden de rechters.

15 december