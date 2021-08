Muziek Corona is snel vergeten: metalfesti­val Alcatraz ontvangt 11.000 feestvier­ders zonder mondmasker

14 augustus De kop is eraf. Op het metalfestival Alcatraz in Kortrijk feestte gisteren een massa van 11.000 mensen voor het eerst in 1,5 jaar zonder mondmasker en zonder afstand van elkaar te houden. "Dit voelt als thuiskomen." Verslag vanop de wei, waar na een tussenstop in het testcenter gecrowdsurft, geheadbangd en gekust werd als vanouds.