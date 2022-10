Vergiftigde traditie of ‘woke’ gedoe? Zwarte Piet of toch maar Roetpiet? In Aalst en Kortrijk zijn ze alvast duidelijk: “Er zal áltijd wel iemand zijn die zich beledigd voelt”

REGIOEr is de laatste jaren al aardig wat inkt over gevloeid, over die brave knecht - mag je dat nog zeggen? - van de Sint. En met de intrede van Sinterklaas in zicht, lijkt het debat zich opnieuw overal te roeren. Want hoe zwart mag Zwarte Piet eigenlijk nog zijn? Veel gemeenten hebben er een uitgesproken visie op, wat niet zelden tot verhitte discussies leidt. De goedheilig man en zijn helper zelf hebben er soms nog maar bitter weinig mee te maken, of zo lijkt het althans. Wat als zij straks nergens meer willen komen?

In Aalst en Kortrijk blijven ze zwart, de Pieten. In Kortrijk wordt onomwonden het woord ‘woke’ in de mond genomen, in Aalst “mogen de Pieten zelf beslissen hoe zwart ze kleuren, daar wordt niet op gecontroleerd”, klinkt daar de iets bescheidener tendens.

Sinterklaas meert komende zaterdag in Kortrijk aan. Niet met Roetpieten, de Zwarte Pieten blijven er zwart. Dat is al jaren zo, al roert de politiek zich nu wel hevig. “Er is niets fout of racistisch aan Zwarte Piet. We laten onze identiteit hier niet wegschrapen door een kleine minderheid. Het is een onschuldig kinderfeest waar iedere Vlaming al jaar en dag mee opgroeit. Dat geldt ook voor Kerstmis, Pasen, carnaval… Er nemen ongetwijfeld mensen aanstoot aan Zwarte Piet. Maar in deze tijden van politieke correctheid en woke-hysterie zouden we zo goed als elke traditie kunnen afschaffen, telkens een minderheid daar aanstoot aan neemt. Het is duidelijk dat er meer aan de hand is met de recente aanvallen op Zwarte Piet”, stelt schepen Axel Ronse (N-VA).

“We vinden het jammer dat deze discussie in 2022 nog gevoerd wordt. Samenlevingen en onze omgang met elkaar veranderen”, zegt Groen-fractieleider David Wemel. “Net zoals we seksistische opmerkingen niet meer aanvaarden, is het voor ons ook onbegrijpelijk dat we op een publiek feest, zoals de intrede van de Sint, bewust kiezen om een groep mensen voor de borst te stoten. Voor ons gaat het over respectvol samenleven. Andere steden toonden ondertussen dat er een perfect alternatief is. Dat categoriek weigeren en jezelf op de borst kloppen als bewaarders van een achterhaalde traditie, is niet het Kortrijk waar wij met Groen voor staan.”

Niet controleren met kleurstrookje

In Aalst zweren ze bij de ‘klassieke’ Zwarte Piet. Als de boot van Sint-Maarten op 6 november aanmeert aan het Werfplein, zullen het zwartgeschminkte Pieten zijn die snoepjes in het publiek gooien. Geen politieke keuze, claimt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Vanuit het schepencollege zijn er daar nog nooit richtlijnen over gestuurd. De facto beslissen de Pieten zelf hoe zwart ze zich kleuren. We gaan er ook niet naast staan met een kleurstrookje om te zien of ze wel voldoen aan de voorwaarden”, zegt hij. “Het moet natuurlijk niet te gek zijn, de kinderen moeten ze wel nog enigszins herkennen als Piet.”

Op 13 november meert de Sint aan in Antwerpen, een organisatie van VRT - en waar de stad dus weinig in de pap te brokken heeft -, die al sinds 2015 voor Roetpieten kiest. “Sinds ‘Dag Sinterklaas’ vertelt Ketnet het verhaal dat Piet zijn zwarte kleur dankt aan het roet in de schouwen. Ketnet heeft het uiterlijk van Zwarte Piet al in 2015 aangepast, naar aanleiding van de Vlaamse Sinterklaasfilm ‘Ay Ramon’ en dit blijft ook nu zo. Ketnet is samen met de makers van de film en de reeks op zoek gegaan naar een evenwicht, met respect voor de tradities en met oog voor gevoeligheden in een evoluerende samenleving”, klinkt het bij VRT.

Vrije keuze loont

“De Pieten in Sint-Niklaas hebben al enkele jaren de vrije keuze om als zwarte piet of roetpiet te komen”, zegt bevoegd schepen Maxime Callaert (N-VA). “We hanteren die aanpak in Sint-Niklaas op advies van het Sint-Nicolaasgenootschap dat ook de vrijwilligers aanlevert die optreden als piet. De aanpak loont ook, want de vrije keuze staat niet ter discussie. Het enige dat we wel merken is dat zwarte pieten consequent ‘geband’ worden op sociale media als Facebook en Instagram.”

