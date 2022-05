VELOVEILIG VLAANDEREN. In 2020 en 2021 stierven 139 fietsers in het verkeer: enkele gezichten achter de cijfers

In totaal vielen er in 2020 en 2021 139 fietsdoden in het Vlaamse verkeer. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van verkeersinstituut Vias. Met de actie ‘VeloVeilig Vlaanderen’ wil HLN – met steun van P&V Verzekeringen – fietsen veiliger maken en dat aantal terugdringen. Hier een overzicht van enkele gezichten achter de fietsongevallen. Hun verhaal toont aan dat acties als deze ontzettend belangrijk zijn.

VeloVeilig Vlaanderen is het grootste fietsonderzoek van Vlaanderen. De bedoeling is dat tussen 9 en 15 mei zoveel mogelijk mensen de fiets nemen en onveilige situaties doorgeven via onze HLN-app. Die gevaarlijke punten worden gebundeld op een gedetailleerde kaart. Zo kunnen we de overheid laten weten waar er nog werk is en andere fietsers waarschuwen.

Ordinaire valpartij

Maar voor sommigen komt de actie helaas te laat. Zeker in Oost- en West-Vlaanderen, waar in 2020 en 2021 met 64 bijna de helft van de fietsdoden vielen, is dat het geval. Denk maar aan Erwin Batsleer (68), de oud-schooldirecteur uit Bredene. Op de terugweg van zijn vrijwilligerswerk bij Oekraïense vluchtelingen werd hij op zijn fiets aangereden. In het daaropvolgende weekend overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “Mijn man was enorm graag gezien. Zeven jaar geleden stond de hele school voor onze deur toen hij met pensioen ging. Zelfs nu, jaren later, was hij nog steeds ‘meester Erwin’. Het is niet eerlijk, ik mis hem zo hard”, reageerde zijn vrouw Micheline.

Quote We hadden net een bod gedaan op een huis in Verrebroek. Een dag na het ongeval, kreeg ik te horen dat het aanvaard was... Niels De Vleeschouwer

Ook Niels De Vleeschouwer verloor zijn grote liefde Kirsten De Maeyer in het verkeer. De jonge vrouw uit Kallo – ze was amper 24 – werd gegrepen door een vrachtwagen op de fietsoversteek van de Keetberglaan in Beveren. “Een vrachtwagen was zo goed als zonder te stoppen op haar ingereden en sleurde haar 25 meter mee”, klinkt het. “We hadden net een bod gedaan op een huis in Verrebroek. Een dag na het ongeval, kreeg ik te horen dat het aanvaard was...”

Een ordinaire valpartij in de buurt van het Hippoliet Lippensplein in Gent werd de 35-jarige Alexander Verhaeghe dan weer fataal. Het regende, het wegdek was nat, net als de tramsporen die in het stadscentrum overal aanwezig zijn. “Plots moet hij met zijn fiets zijn weggegleden op de sporen en zijn gevallen”, aldus zijn vader Frits (68) uit Izegem. “Het was een valpartij zoals er wellicht elke dag tientallen in Vlaanderen gebeuren. Maar Alexander had alle pech van de wereld. Hij gleed door tot tegen een verkeerspaaltje en kreeg een flinke klap op zijn borst.”

Volledig scherm Een honderdtal mensen kwamen een eerbetoon brengen aan Kirsten en lieten een wit lint achter. © Kristof Pieters

Volledig scherm Een eerbetoon aan Loes. © Klaas De Scheirder

Op weg naar school

In de provincie Antwerpen, waar in 2020 en 2021 30 fietsdoden te betreuren waren, deed vooral het verhaal van Loes de Laat veel stof opwaaien. Het meisje van 7 fietste samen met haar mama en de andere kinderen naar school zoals ze elke dag deden. Bij het oversteken van de baan liep het echter helemaal fout en werd Loes aangereden door een pick-up met aanhangwagen. Het meisje overleefde de klap niet, maar toch verweten de ouders de chauffeur niets. “Niemand veroorzaakt met opzet zo’n dramatisch ongeval. Het is allemaal een samenloop van omstandigheden geweest”, zeiden ze. Wel vroegen ze iedereen om tekeningen met hartjes, glitters en eenhoorns op te hangen. Iets wat veel navolging kreeg.

Quote We verliezen de Leonardo da Vinci van Rode Fred Vanderlinden

Een 15-jarig meisje kwam eveneens om het leven toen ze op weg was naar school in Hechtel. Het slachtoffer fietste naast een ander meisje toen ze door een schoolbus werd geraakt. De bus had net enkele schoolkinderen opgehaald toen hij afdraaide en het fietsende meisje aanreed. Ze overleed ter plaatse. Het tragische ongeval gebeurde vorige maand in Hechtel in Limburg. In 2020 en 2021 kwamen in die provincie – net als in Antwerpen – 30 mensen met de fiets om in het verkeer.

De provincie Vlaams-Brabant telde de afgelopen jaren het minst aantal fietsdoden. Daar stierven in 2020 en 2021 19 fietsers. Decorbouwer Jean-Paul De Greef (77) uit Sint-Genesius-Rode was een van hen. Als architect was hij onder meer betrokken bij de renovatie van het Brusselse justitiepaleis. “We verliezen de Leonardo da Vinci van Rode”, aldus Fred Vanderlinden. Hij is regisseur bij kindertheatergroep Het Kinderuur, waar Jean-Paul jarenlang vaste decorbouwer was.

