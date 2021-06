Van zandsculptuur over circusfestival tot Pukkelpop: deze 118 zomerevents uit heel Vlaanderen moet je nu al in je kalender zetten

Eeklo “Klein beetje drugs genomen”: vandalen die loods van Gustaaf (61) in de as legden riskeren 18 maanden cel

25 juni Twee mannen zijn vrijdagmiddag voor de correctionele rechtbank in Gent verschenen nadat ze in mei een loods in Boelare in de as hadden gelegd met hulp van brandversnellers. Het duo kon worden geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Eigenaar van het gebouw Gustaaf Dauwe (61) was aanwezig in de rechtbank. “Ik ken één van de daders en zou niet weten wat ik hem misdaan heb.”