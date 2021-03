Van ontgoocheling tot woede, pretparken reageren op verlengde sluiting: “We hadden net 300.000 euro geïnvesteerd om alles coronaveilig te laten verlopen”

“We waren zo blij dat we eindelijk perspectief hadden, maar met de stijgende coronacijfers van de voorbije dagen wisten we dat dit er zat aan te komen”, vertelt directeur Yves Peeters van Bobbejaanland in Lichtaart in de Antwerpse Kempen. “Toch is het een zware ontgoocheling. We waren al begonnen met de voorbereidingen en merkten in onze voorverkoop dat heel wat mensen echt behoefte hadden aan een dagje in ons pretpark”, aldus Peeters.