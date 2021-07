Tussen de Italiaanse Limburgers, vanuit het EK-dorp of op groot scherm: zo beleeft u de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Italië

EKOnze Rode Duivels staan op dit moment oog in oog met de Italianen op het EK. Alleen staan ze zeker niet, want u juicht - of vloekt - ongetwijfeld weer luid mee. Overal in Vlaanderen zitten ook wij klaar op de eerste rij. Van EK-dorp tot groot scherm, tussen de Limburgse Italianen of op de festivalweide: volg hier hoe Vlaanderen de match beleeft.

In het Limburgse Genk zitten Italianen en Belgen - in totaal een duizendtal - samen te supporteren op de Grote Markt. Onder een dak van zwart-geel-rode paraplu’s kunnen ze de match volgen op vijf grote schermen.

“2-1 is goed, maar voetbal blijft voetbal: onvoorspelbaar. We weten niet hoe de Rode Duivels zich doorheen de match nog gaan voelen. Momenteel hebben ze al veel moeten achtervolgen. Zijn ze al moe? En wat is de reactie van Italië? Zijn zij zenuwachtig? Het is een zenuwslopende match. Alles kan nog gebeuren”, aldus Alessio Vario (hulpchef) en uitbaters Cathy De Nuzzo en Salvatore Sarcinella van restaurant Trattoria Salentini.

De Italianen sprongen recht toen Italië de eerste goal maakte. “Mijn prognostiek? 2-0 voor Italië”, aldus Riccardo Joaohari, die in Genk woont, maar een trotse Italiaan is met roots in Rome. En die tweede goal volgde dan ook. Maar niet lang erna kon België - via een strafschop - scoren. En zo konden ook de Belgen juichen.

In café ‘t Elfde Gebod in Sint-Truiden zitten meer dan 100 mensen te supporteren. “Vanaf 19 uur was elk plekje bezet, de sfeer zit er goed in”, aldus uitbater Philip Blavier.

Het Genkse vriendengroepje Noemi, Alexia, Rachele, Kyana De Rossi - allemaal veertien jaar - heeft er duidelijk zin in. “We hopen dat Italië zal winnen, maar makkelijk zal het niet zijn volgens on. We hopen voor 2-1 Italië, maar vanavond is alles mogelijk.” Ze zitten samen op de markt van Genk waar een groot scherm de kwartfinale toont.

Ook het Limburgs-Italiaanse koppel Carla Pellegrini (48) en Pino Costa (48) wacht vol spanning op de start. “Eerlijk? We zitten hier met een dubbel gevoel. We supporteren voor Italië, en hopen stiekem dat ze winnen, maar natuurlijk zijn we ook fan van de Rode Duivels”, zeggen Carla en Pino. “Onze pronostiek? Durven we zelfs niet te zeggen. Ja, het zal een spannende avond worden.” En dan kwamen de twee ploegen het veld op. De twee kampen juichten hun elftal toe. En vervolgens klonken de volksliederen. En we zijn het ondertussen al gewoon, maar het Italiaanse volkslied klonk een pak luider dan de Belgische Brabançonne.

In Dendermonde besliste men om een voetbaldorp met groot scherm te bouwen. Dat is deze avond volgestroomd met supporters voor de match.

Voetbalclub KSC Dikkelvenne verzamelde voor de EK-match van de Rode Duivels tegen Italië maar liefst 1.500 supporters in de Isorex Arena in Gavere.

Ook in Antwerpen, op het Mechelseplein, kijkt een pak volk naar onze Rode Duivels.

Volledig scherm De Rode Duivelsfans op het Mechelseplein in Antwerpen. © Klaas De Scheirder

Het West-Vlaamse Ingelmunster wachtte bewust met een groot scherm te plaatsen tot de coronamaatregelen wat versoepeld waren. Voorwaarde was dat de Belgen zich moesten plaatsen voor de kwartfinale, maar die hindernis werd afgelopen zondag dankzij Thorgan Hazard netjes genomen. En dus was het aftellen naar deze avond. De verwachtingen lagen duidelijk hoog, want alle 1.000 zitjes – aan tafels van 6 personen – waren in amper tien minuten uitverkocht. De sfeer op het Marktplein zit goed.

Volledig scherm Het Marktplein van Ingelmunster liep vol voor de match van de Rode Duivels tegen Italië © vdi

