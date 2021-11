Tot twee uur aanschuiven in Brussel, verschillende buslijnen vertraagd in Antwerpen: het overzicht van de politie-acties in Vlaanderen

Beerse Kater Momo krijgt vier kogels van loodjesge­weer in zijn kop: “Dit is gedaan om te doden”

Het is bang afwachten voor de baasjes van de anderhalf jaar oude kater Momo uit Beerse. Het dier kreeg vermoedelijk zondagnamiddag/-avond maar liefst vier, eerst was er sprake van zeven, kogeltjes van een loodjesgeweer in zijn kop. Een specialist moet beslissen of een operatie nog mogelijk is. “Dit was niet zomaar een toevallig schot. Dit is schieten om te doden”, vertelt Momo’s baasje Joyce Smets. “Wie iets gezien of gehoord heeft, laat het alsjeblieft weten voor er nog dieren gaan sterven.”

16 november