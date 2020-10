Steeds meer scholen wachten herfstvakantie niet af en nemen zelf al maatregelen: “Besmettingen stijgen ook bij ons plots heel snel, er moet nú iets gebeuren”

Bellegem/Wielsbeke/Deerlijk Isabelle (42) sterft aan hartfalen in eigen frituur, maar echtgenoot zet zaak verder: “‘Kijk moeke, de frituur blijft goed draaien’, wil ik kunnen zeggen”

25 oktober Isabelle Debouver (42) wilde al van kleins af haar eigen frituur. Die droom kwam begin juli dit jaar eindelijk uit, om nog geen vier maanden later in een nachtmerrie te eindigen. De geliefde vrouw stierf aan een hartfalen in haar zaak. Dat betekent niet het einde van Ter Katte in Bellegem bij Kortrijk. “Isabelle werd als het ware in een frietkot geboren. Haar ogen blonken zo, toen ze de kans kreeg om Ter Katte over te nemen. We zetten haar droom verder”, zegt haar man Marino Christiaens (48).