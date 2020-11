Slechts drie pieten en een verbod om op de schoot te zitten: deze maatregelen neemt Vlaanderen voor de intrede van Sinterklaas

Baarle-Hertog Brandweer opgeroepen... voor bewoonster die zich buitenge­slo­ten had

21 november De brandweer werd zaterdagnamiddag opgeroepen voor een interventie in een woning aan het Dokter Govaertsplantsoen in Baarle-Hertog. Het was uiteindelijk de Nederlandse brandweer van de zone Midden-West-Brabant die ter plaatse ging. Het bleek te gaan om een vrouw die zichzelf had buitengesloten. De brandweermannen plaatsten een ladder tegen de gevel en forceerden op de eerste verdieping een raam en konden zo beneden de deur weer openen.