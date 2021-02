Scholen reageren gemengd nu daguitstappen weer mogen: van “financieel niet haalbaar” tot “fantastisch nieuws”

Vanaf 15 maart mogen scholen weer daguitstappen organiseren. Dat moet wel in de eigen klasbubbel en de school moet zelf vervoer organiseren. Wij vroegen aan een tiental scholen uit heel Vlaanderen hoe ze daar tegenaan kijken. Vooral het eigen vervoer lijkt een struikelblok. Al zijn er ook scholen die niet kunnen wachten om erop uit te trekken. “Wat we nog kunnen doen, zullen we nog doen.”

De Vrije Basisschool Godsheide in Hasselt wacht liever nog even af. “Een klas van 25 leerlingen krijg je met die regels namelijk niet zo makkelijk op uitstap”, benadrukt directeur Lydie Nijssen. “Op openbaar vervoer mogen we niet rekenen en een eigen bus inleggen zal financieel niet haalbaar zijn. En dus zal er niets anders opzitten dan met de leerlingen te voet of met de fiets naar een locatie te trekken, zoals naar een bos. Maar doordat we sowieso geen daguitstappen organiseren voor de paasvakantie, we nog steeds in code oranje leven en de regels het wat moeilijk maken, zullen we eerder afwachten.”

Ook de middelbare school GO! Next Het Atheneum in Hasselt houdt wegens een complexe organisatie de boot nog even af. “De leerlingen hebben nood aan die daguitstappen, maar wij wachten liever tot na de paasvakantie”, zegt directeur Vanessa Oeyen. “Hopelijk zijn de coronacijfers tegen dan weer verbeterd, en zal het makkelijker én veiliger organiseren zijn.”

Quote Voorlopig gaan wij daar niet aan meedoen. Dan betalen we ons blauw Vrije Basisschool De Rank in Wezemaal

Ook in Wezemaal bij de Vrije Basisschool De Rank in Wezemaal zijn ze voorzichtig. “Het is iets te vroeg om concrete plannen te maken. Wij wachten op de finale beslissing van 9 maart. Hoe dan ook zijn er te veel restricties. We mogen geen openbaar vervoer gebruiken, ook ouders mogen we niet optrommelen, dus alles moet met privé vervoer en dat in eigen klasbubbel. Dan betalen we ons blauw. Voorlopig gaan wij daar dus niet aan meedoen.”

Met de fiets

In Gent heel andere reacties bij directeur Sofie Vercoutere van Atheneum Gentbrugge. “We zijn blij dat schooluitstappen weer toegelaten worden vanaf 15 maart. Iedereen heeft nood aan wat zuurstof.” Maar ze is niet van plan om meteen massaal uit te rukken. “De uitstapjes zullen gespreid gebeuren in de buurt van Gent. “Dat is het voordeel van zo dicht bij het centrum van de stad te zitten: we kunnen alles met de fiets doen. Een uitstap naar de haven van Gent, naar de Plantentuin, naar musea en historische gebouwen bijvoorbeeld. Daar gaan we zeker tijd voor maken zodra het weer mag.”

Vercoutere geeft aan dat excursies steeds gebeuren vanuit een educatief kader maar dat ze ook een vorm van afleiding met zich meebrengen, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. En daar is heel veel nood aan.

Busjes

Directrice Julie Snauwaert van basisschool De Kleine Icarus in Gent is even enthousiast. De laatste maanden namen de leerkrachten de kinderen al mee naar het park en andere plekken in de buurt, aangezien dat wel nog toegestaan was, maar vanaf midden maart zullen ze ook gebruik maken van de busjes van de scholengroep om weer verdere uitstappen te maken. “Wat we nog kunnen doen, zullen we nog doen.”

Quote Een vergiftigd geschenk. Ik heb het er al met verschil­len­de leerkrach­ten over gehad, velen vragen zich af waarom het opeens wel veilig zou zijn om een buiten­school­se uitstap te maken Katja Van den Bergen, directrice Vrije Basisschool Domino in Antwerpen

Ook Bram Wellens, directeur van Stedelijk Lyceum Olympiade in Antwerpen, vindt de versoepeling fantastisch nieuws. “We zijn van plan om deze kans te grijpen en weer met onze leerlingen op uitstap te gaan. Daguitstappen zijn echt wel een grote meerwaarde voor onze leerlingen: dat we een lessenreeks over kunst weer kunnen afsluiten met een uitstap naar een museum, is fantastisch.”

Volledig scherm Leerlingen met mondmaskers op de speelplaats in het Atheneum Gentbrugge. © Wannes Nimmegeers

Katja Van den Bergen, directrice van Vrije Basisschool Domino in Antwerpen, vindt een uitstap maken in coronatijden dan weer te riskant. “Een vergiftigd geschenk”, zegt ze. “Ik heb het er al met verschillende leerkrachten over gehad, velen vragen zich af waarom het opeens wel veilig zou zijn om een buitenschoolse uitstap te maken. We overwegen wel om te voet op uitstap te gaan naar een kinderboerderij in de buurt, maar over verdere uitstappen twijfelen we toch nog.”

Onduidelijkheid

Er heerst ook nog wat onduidelijkheid. “Hopelijk volgt er nog een omzendbrief met meer uitleg, want er zijn enkele onduidelijkheden”, zegt Rik Bossuyt, woordvoerder van de scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Kortrijk. “Zo weten we niet of we klasbubbels met elkaar mogen mengen op een private bus.” Bovendien mag ook niet alles. Met een klas gaan picknicken in openlucht mag bijvoorbeeld nog niet, omdat er nog altijd een samenscholingsverbod is.

Quote Het is een kleine stap vooruit, in de terugkeer naar een normale situatie Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur van de Kortrijkse scholengroep Rhizo

“Maar goed, het is sowieso fijn dat kinderen weer van een schoolreis mogen dromen. Al lijkt het me nu niet meteen verstandig om allemaal weer koers naar Bellewaerde te zetten, indien de pretparken tegen dan open zijn. En dagje zee lijkt toch wat veiliger.”

“Buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk. Het is een kleine stap vooruit, in de terugkeer naar een normale situatie”, benadrukt Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur van de Kortrijkse scholengroep Rhizo. “We bekijken nu wat er haalbaar is, praktisch en organisatorisch. Zo moeten we nagaan of zo’n daguitstap ook klasoverstijgend mag. We zijn overtuigd van de noodzaak, maar het komt er naast al de rest ook nog eens bij.”

Alles over corona in beeld: