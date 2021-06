Scholen in Vlaanderen kleuren overal zwart-geel-rood: “Het huiswerk van vandaag? Supporteren voor de Rode Duivels”

De scholen in Vlaanderen lijken vandaag meer weg te hebben van een voetbalstadion. Kinderen trokken massaal in de driekleur naar de klas. Duivelshoorntjes en truitjes waren alomtegenwoordig maar ook voetbalsjaals (!) waren, ondanks de zwoele temperaturen, overal te zien. Ook de scholen doen hun uiterste best om de voetbalsfeer te versterken.

(lees verder onder de video: school in Vorselaar kleurt zwart-geel-rood)

In de Taborschool in Maria-Aalter trokken zowat alle leerlingen in supporterstenue naar school. “De wedstrijden zijn wel na schooltijd, maar dat belet ons niet om vandaag al heel de dag voor onze Rode Duivels te supporteren”, zegt Kris Steyaert van de Taborschool. “In de klassen gaat alle aandacht nu naar de toetsen, maar zo werden de speeltijden toch een beetje leuker.”

Volledig scherm De leerlingen van Taborschool denken tijdens de speeltijd even niet aan toetsen. © Joeri Seymortier

Volledig scherm Duivelshoorntjes én een sjaal, hoe warm het ook is: dit is duidelijk een échte supporter. © Joeri Seymortier

Volledig scherm Een leerlinge van vrije kleuterschool Sint -Maarten in Aalst gebruikt Belgische vlaggetjes als hoorns. © KOS

Volledig scherm Een broer en zus uit Aalst staan klaar om de deur buiten te stappen en kleur te bekennen. © KOS

Ook de speelplaats van De Zonnebloem in Kalken liep deze ochtend vol Lukaku’s, Hazards en Mertens en lachende kinderen met gekleurde gezichten, sjaals en pruiken. Aan het enthousiasme van de supporters zal het vanavond niet liggen als onze Rode Duivels aantreden tegen Denemarken.

Volledig scherm We zien verrassend veel voetbaltenues op de speelplaats. © Didier Verbaere

Volledig scherm De meisjes supporteren net zo goed mee vanavond. © Didier Verbaere

In GO! Basisschool De Wereldboom, vrije basisschool ’t Landuiterke en in de buitenschoolse kinderopvang Ravottersbos in Denderleeuw werd enthousiast gesupporterd voor het Belgische nationale elftal. “De ‘rode gekte’ leeft hier enorm. Het huiswerk van vandaag is dan ook supporteren voor de Rode Duivels”, glimlacht jef Steffi van het eerste leerjaar van ’t Landuiterke.

Volledig scherm Het eerste leerjaar van ‘t Landuiterke in Denderleeuw supportert voor de Rode Duivels. © Vrije Basisschool ‘t Landuiterke

Volledig scherm Voetbalgekte in GO! Basisschool De Wereldboom in Denderleeuw. © GO! Basisschool De Wereldboom

De Regenboog in Ertvelde kreeg zowaar doelman Thibault Courtois over de vloer. Een levensgrote kartonnen versie uiteraard, want de echte staat straks in het doel bij de Rode Duivels. “Elke klas mocht er mee op de foto. Zelfs personeelsleden gingen maar al te graag naast onze doelman staan”, lacht directeur Marie-Rose Van de Velde.

Volledig scherm Thibault Courtois in De Regenboog. © RV

Volledig scherm Thibault Courtois in De Regenboog. © RV

De Invento GO! basisschool De Brug in Sint-Job-in-’t-Goor kreeg een andere Rode Duivel over de vloer. Hier mochten de leerlingen op de foto met (een kartonnen versie van) Kevin De Bruyne.

Volledig scherm Aan De Brug in Sint-Job-in-'t-Goor zal het niet gelegen hebben als de Rode Duivels niet winnen. © Toon Verheijen

Volledig scherm De leerlingen gingen maar wat graag op de foto met Kevin De Bruyne.. © Toon Verheijen

Ook in de GO! Campus Bellevue in Izegem supporteren de kinderen en leerkrachten in rood-geel-zwart voor de Rode Duivels. En dat deden ze uiteraard in aangepaste tenue. Al moest hier en daar de zwart-geel-rode schmink nog wat bijgewerkt worden. Daarna was het tijd voor een selfie met de juf.

Volledig scherm Nog even tijd om wat extra driekleur op de wang aan te brengen. © RV

Volledig scherm Een selfie in rood-geel-zwart met de juf. © RV

In de drie vestigingen van vrije basisschool De Graankorrel in Wervik is de EK-gekte alvast compleet. Vanmorgen kwamen bijna alle kinderen in het rood naar school.

Volledig scherm De Rode Duivelsgekte in De Graankorrel in Wervik. © Maxime Petit

Volledig scherm De Rode Duivelsgekte in De Graankorrel in Wervik. © Maxime Petit

Volledig scherm De Rode Duivelsgekte in De Graankorrel in Wervik. © Maxime Petit

Ook de kleuters en leerlingen van basisschool Bevegem zijn in de ban van het EK en de Rode Duivels. Op alle wedstrijddagen komen de kinderen en leerkrachten naar school in de Belgische kleuren.

Volledig scherm Duivelsgekte in GO! BS Bevegem. © Frank Eeckhout

Volledig scherm Duivelsgekte in GO! BS Bevegem. © Frank Eeckhout

In het Houtemse Sint-Lievensinstituut kwam zo goed als iedereen verkleed naar school. De speelplaats werd er overspoeld door een zee van Belgische kleuren.

Volledig scherm In het Houtemse Sint-Lievensinstituut zijn ze klaar om de Rode Duivels aan te moedigen. © Frank Eeckhout

Basisschool De Dialoog in Gent mikte dan weer op alle voetbalsupporters. “We willen natuurlijk niet dat de kindjes die voor Turkije of Nederland supporteren, zich uitgesloten zouden voelen”, legt directrice Ann D’Hondt uit. Al kleurde het resultaat toch opvallend zwart-geel-rood.

Volledig scherm In De Dialoog supportert niet iedereen - alle dagen voor de Duivels. Deze kleuter is fan van Turkije. © Sofie Van Waeyenberghe

En ook in Overslag en Zelzate gaat het supporteren verder dan alleen maar voor België. Daar voegen ze er ook een fikse streep oranje aan toe. “Hier gaan nu eenmaal veel Nederlandse kinderen naar school”, zegt juf Vicky Wuytack van Sint-Laurens Zelzate-West en Overslag. “Bij ons zie je ook shirtjes van Depay en Frenkie De Jong. Om maar te zwijgen van die oranje tattoos uit de Albert Heyn. Die zijn ook bij de Duivelse fans gewild.”

Volledig scherm Links: veel rood en een flinke scheut oranje op Overslag, rechts: de Rode Duivels en Oranje verbroederen op een speelplaats in Zelzate. © Kristof Vereecke

In de lagere- en kleuterschool Immaculata in Ieper werd niet opgeroepen om zich te verkleden in de driekleur, maar daar trokken de kinderen zich niets van aan. Zelfs juf Vanessa Scharmin (35) van de derde kleuterklas tooide zich in een rood voetbaltruitje. Een deel van haar leerlingen volgden haar voorbeeld. “We hebben onlangs in het kader van Vaderdag wat gevoetbald met de kinderen, we blijven dus een beetje in de sfeer”, zegt ze. “Of we dit blijven doen? Natuurlijk, hopelijk zelfs tot in de finale”, vertelt ze.

Volledig scherm VBS Immaculata uit de bol voor de Rode Duivels. © Henk Deleu

Volledig scherm Het enthousiasme over de match van vanavond is groot. © Henk Deleu

Volledig scherm Deze vriendinnen supporteren samen. © Henk Deleu

Basisschool De Bel in Muizen staat ook als één man achter onze nationale helden, al moesten de Duivelsshirtjes uiteindelijk toch plaatsmaken voor badpakken en zwembroeken. Met deze tropische hitte was afkoeling met de tuinslang te verleidelijk. En of het deugd gedaan heeft.

Volledig scherm De leerlingen van basisschool De Bel kwamen in Duivelse outfit naar school. © David Legreve

Volledig scherm Maar de hitte was ondraaglijk en alleen een tuinslang en waterspelletjes kon afkoeling brengen. © David Legreve

Volledig scherm Deze jongen geniet met volle teugen van de verfrissende 'douche'. © David Legreve

Ballonnen en heel wat andere versiering, maar vooral massaal veel kleine Rode Duivels: zo leefde de Vrije Sint-Lambertusschool in Nossegem donderdag toe naar de wedstrijd van Lukaku en co tegen Denemarken op het EK.

Volledig scherm De Sint-Lambertusschool in Nossegem kleurt helemaal rood. © Marc Baert

Petjes, vlaggen, pruiken,... allemaal in Belgische driekleur. De leerlingen in vrije basisschool Opstal haalden alles uit de kast om te tonen vandaag dat ze hevige supporters van de Rode Duivels zijn. “We proberen ons hier nog te concentreren op de lessen, maar eigenlijk zitten de gedachten al bij de wedstrijd vanavond”, zeggen juffen Annemie en Nikita.

Ook in gemeentelijke basisschool Sprinkhaantje van Buggenhout zagen ze de leerlingen massaal in supportersoutfit naar school komen. “Iedereen hier heeft duidelijk vertrouwen in de wedstrijd”, zegt directeur Koen Robberechts. “We staan achter onze Rode Duivels, die het fantastisch zullen doen.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Bekijk ook: