Santé! Vlamingen toosten op zalig warme lentedag: “Een oppepper in deze rare tijden”

De ideale dag om een streepje zon mee te pikken, deze warmste 30 maart ooit. Zelf na een hele dag binnenzitten nog niet van de stralende hemel kunnen genieten? Haast u nog even naar buiten en neem er gerust een glaasje bij. U bent vandaag in elk geval niet de enige: overal in Vlaanderen hebben mensen elkaar ‘gezondheid’ gewenst, ook tijdens de derde coronagolf meer dan ooit gemeend.

Volledig scherm Jongemannen klinken met een biertje op Ladeuzeplein in Leuven. © Vertommen

Een gezellige drukte heerste vandaag in studentenstad Leuven. Met een fris pintje, cava of rosé in de hand genoten jongeren onder andere op het Ladeuzeplein van de lentezon. Rond 15 uur moest de politie het stadspark al afsluiten, omdat het aardig begon vol te lopen. De meeste groepjes jongeren zaten keurig per vier. “Zalig dit weer”, klinkt het bij enkele studenten. “Mensen worden instant gelukkiger en dat is toch een oppepper in deze rare tijden.”

Volledig scherm 20-jarigen Anabelle Ruffai, Lisa Vallaeys, Delphine Van Deynse en Naomi Pacqué toosten op het voorjaar in Gent. © Wannes Nimmegeers

Van de ene studentenstad naar de andere: Gent. Met vier in een cirkel op het Sint-Pietersplein, en zonder glas, helemaal zoals het hoort. Op het Sint-Pietersplein, in het Citadelpark, of gewoon tussen een paar geparkeerde auto’s klonken groepjes met een glas, of twee.

Volledig scherm Vriendinnen op de Antwerpse Scheldekaaien voelen al nattigheid: de fles cava is iets te enthousiast geopend. © Jan Aelberts

Ook op de Scheldekaaien in Antwerpen werd de paaspauze goed ingezet: aan ijsjes, zonnecrème, picknickdekentjes en strandstoeltjes geen gebrek. Een groepje vriendinnen kreeg dan weer de nodige verfrissing dankzij een iets te hevig ontkurkte fles cava.

Volledig scherm Collega’s Laure Stercq uit Vilvoorde en Laurence Vandekerckhove uit Kortrijk hadden allebei een namiddag verlof. © Henk Deleu

In Kortrijk bleek onder meer Buda Beach een populaire stek. “Wij hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien, nu we allebei thuiswerken”, vertellen collega’s Laure Stercq uit Vilvoorde en Laurence Vandekerckhove uit Kortrijk. “We hadden vandaag allebei een namiddag verlof, en hebben ons de hele namiddag hier gezet, met een hapje en een drankje erbij en een mooi zicht op de Leie. Supergezellig.”

Volledig scherm Een pintje drinken met de voetjes in het zand in Knokke-Heist. © Mathias Mariën

Op het strand van Knokke-Heist nuttigden groepjes vrienden en een glaasje - of blikje - alcohol. Dat is toegelaten, als die alcohol niet in een strandbar wordt gekocht.

Volledig scherm Lennert Bauwens, Evelyne Depuydt en Stefanie Verslycken op het Oostendse strand. © Benny Proot

En wat verderop aan de kust, op het strand van Oostende, nipten Stefanie Verslycken, Lennert Bauwens, Evelyne Depuydt en Maxime Lamoot van roséwijn. “Dat is perfect als aperitief en gemakkelijk mee te nemen naar het strand. Dit is onze openingsparty voor het seizoen”, knipoogt Stefanie. “We zijn blij dat we dit moment kunnen delen met vrienden. We zitten toch thuis, omdat we nog altijd niet kunnen werken door corona. We proberen hier dan wel een beetje te genieten.”

Volledig scherm Het koppel Aneliya en Paul verkiest een lekker glaasje wijn. © Mine Dalemans

Levensgenieters waren er in heel Limburg te vinden, zo ook aan het Schulensmeer tussen Herk-de-Stad en Lummen te vinden, inclusief wijnflesje in de hand. Het koppel Aneliya en Paul genoten daar rond 17 uur van elkaars gezelschap op een dekentje.