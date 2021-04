Protest tegen geplande pijpleiding naar Duitsland zwelt aan. Nu ook Pukkelpop bedreigd

Eerst even duiden: als alles volgens planning verloopt, starten in 2023-2024 de werken voor de ondergrondse pijpleiding of ‘leidingstraat’. Die is bedoeld voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. De gasleiding zal 45 meter breed zijn en ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Omgeving Vlaanderen heeft nog drie verschillende tracés op tafel liggen: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd.