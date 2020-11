Pietenbeperking, schootverbod of online alternatief? Zo heten Vlaamse gouverneurs Sinterklaas en zijn gezelschap welkom

Herentals Afscheid van vermoorde zorgjuf: “Mieke, we waren gelukkig met de kleine dingen. Bedankt voor alles”

11:19 In heel intieme kring is zaterdagmorgen afscheid genomen van Mieke Verlinden uit Noorderwijk. Een dag nadat héél Noorderwijk kaarsjes had buitengezet in alle mogelijke vormen en kleuren om de vermoorde juf en zorgzame (groot)moeder te herdenken. “Plots was je weg. Onze gibberende zus met de slappe lach. Machteloos, onbegrip en boosheid. Lieve zus, kruip maar dicht tegen ons moe en va en vindt troost bij hen.” Mieke Verlinden werd op 10 november om het leven gebracht in haar eigen woning. Tot nu toe is er nog altijd niemand opgepakt.