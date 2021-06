PFOS-vervuiling reikt tot wel 15 kilometer ver: àlle buurgemeenten zitten met vragen (maar niet iedereen onderneemt meteen actie)

Kortrijk VIDEO. Feest in Ripasso? Drone brengt gerechtjes aan tafel en filmt mooiste momenten

14:38 Het vernieuwde familierestaurant Ripasso in Kortrijk stunt, nu de horeca ook binnen weer open is. Hapjes en desserts, zoals taart of een dame blanche, worden er aan tafel gebracht door ... een drone. Of de gasten geen besmeurde feestkledij riskeren? “Er is geen risico, ik vlieg al zeker tien jaar met drones”, zegt de ervaren piloot Robbie Van den Nest. Hij zal met de drone ook de mooiste momenten in beeld brengen. Het idee om drones in te zetten komt van futuroloog Andy Vermaut.