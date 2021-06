PFOS in Vlaamse bodem: wellicht zit het her en der, maar slechts enkele gemeenten en steden weten ook echt al waar

Koekelare Lotjans lanceert met succes brood en gebak zonder gluten, tarwe, melk en lactose. “Ja, het smaakt lekker”

20 juni Lotjans is een webshop met atelier in Koekelare waar ze brood en gebak verkopen zonder gluten, tarwe, melk en lactose. Na een half jaar boomt de onderneming van Liselot Portier (33) en zakenpartner Alex Janssen (40). “Ik heb zelf zeven jaar geen brood gegeten omdat ik allergisch ben aan tarwe. Die eerste keer opnieuw een boterham eten is dan echt wel een memorabel moment. Dat gevoel wil ik met Lotjans verspreiden.” Wij gingen proeven en stonden versteld van het uitgebreide gamma.