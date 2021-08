OVERZICHT. Dit weekend terug volle voetbalstadions, met en soms zelfs zonder Covid Safe Ticket

Vanaf dit weekend mogen de Belgische voetbalstadions weer volledig gevuld zijn met thuisfans. Dat is mogelijk dankzij het Covid Safe Ticket, waarmee fans kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test hebben afgenomen of de voorbije zes maanden hersteld zijn van corona. Bij Charleroi gaan ze nog een stapje verder. Zij reserveren een tribune voor supporters die geen Covid Safe ticket kunnen voorleggen. Wat doen de andere clubs dit weekend? Een overzicht.

Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem besluiten ze - net als bij Charleroi - om een tribune te vrijwaren voor mensen zonder Covid Safe Ticket. “Omdat er toch wel aanzienlijk wat mensen zijn die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, hebben we besloten ons bezoekersvak open te stellen voor onze abonnees die nog geen Covid Safe Ticket kunnen voorleggen”, zegt Jacques Sciandri van SV Zulte Waregem. “Daar zullen de bezoekers wel nog in bubbels kunnen staan, en hoeven we dus geen Covid Safe Ticket te vragen.” De tribune is enkel toegankelijk voor abonnees en heeft plaats voor 450 fans. “Abonnees die ons niet in de steek gelaten hebben in de moeilijke coronaperiode, die willen wij nu op onze beurt ook niet in de steek laten”, klinkt het bij de club. Niet-abonnees die een enkel ticket willen kopen voor de match tegen Club Brugge dit weekend, zullen dus wel over een Covid Safe Ticket moeten beschikken.

Voor hoeveel wedstrijden de aparte tribune in het leven wordt geroepen, is nog niet duidelijk. “Dat zal afhangen van de evolutie van de cijfers, de vaccinaties, en de maatregelen van de overheid.”

KV Kortrijk

Ook KVK-fans zijn zonder Covid Safe Ticket welkom in het Guldensporenstadion: “We gaan voor een maximum aantal toeschouwers”, klinkt het daar.

Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge staat er dit weekend een mooie affiche op het programma. Zij ontvangen Anderlecht. De Bruggelingen lieten alvast weten dat er bij hen geen sprake zal zijn van aparte tribunes. Het Covid Safe Ticket wordt dus essentieel, ook voor jongeren tussen 12 en 18. Zij zijn vaak nog niet volledig gevaccineerd en moeten dus een PCR-test afnemen. “Wie de twee gratis testen nog niet benutte, kan daar nu gebruik van maken”, klinkt het bij Cercle. “We begrijpen dat het voor jonge mensen geen ideale situatie is, maar de regels veranderen niet. Wij houden ons aan de protocollen.”

Stewards zullen zondag vóór de toegangspoorten en het scannen van de abonnementen dus je coronapas controleren. “We zitten nog steeds middenin de pandemie en mogen niet doen alsof corona plots weg is. We zien dit vooral als een nieuwe stap richting het normale leven”, besluit de club.

Club Brugge

Stadsrivaal Club Brugge hanteert hetzelfde principe. Voordat mensen het stadion binnenkomen, is er een controle op het Covid Safe Ticket. Enkel wie jonger is dan 12, mag zonder binnen. Club Brugge speelt voor het eerst thuis onder de nieuwe regels op 22 augustus tegen Beerschot. Door de vele supporters is de kans op een wachtrij groter. “Aangezien er een dubbele controle is, vragen we alle supporters om tijdig naar de wedstrijd te komen. Hoe vroeger je komt, hoe kleiner de kans op een lange wachtrij. Vermijd dus om de aftrap te missen en kom ruim op voorhand naar Brugge”, laat Club Brugge weten.

Anderlecht

Bij Anderlecht laat men weten nog geen knopen te hebben doorgehakt. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de eerstvolgende thuismatch, tegen KAA Gent, wordt uitgesteld vanwege Europees voetbal.

Lommel SK

In 1B begint de competitie pas dit weekend. Lommel ontvangt daar degradant Waasland Beveren. De Limburgers lieten weten dat het Covid Safe-systeem bij hen pas in werking treedt vanaf 1 september. Voorlopig verandert er dus weinig en blijven supporters in hun bubbels.

Beerschot

Bij Beerschot zullen er dit weekend wel volle tribunes zijn. De club verwacht zich aan 6.500 abonnees die zullen afzakken voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Standard. Ook hier is de voorwaarde dat fans vanaf 12 jaar een Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen. De communicatie hierover naar de 6.500 abonneehouders toe is al gebeurd: “We hebben deze regels niet te kiezen”, klinkt het bij woordvoerder Luther Rommens. “We volgen, net zoals de andere clubs, de maatregelen van de overheid.” Ook diegenen die nog niet de kans kregen om zich te laten vaccineren, zullen een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Een terugbetaling van deze tests is niet aan de orde.

OHL

Voor OHL is het nog een weekje langer wachten, want zij spelen hun volgende thuismatch pas op 21 augustus. Toch heeft de Leuvense ploeg besloten om niet te wachten tot dan. De club is de komende dagen van plan om informatie- en assistentiesessies te geven in het King Power@Den Dreef-stadion. Die sessies vinden plaats in zaal ‘De Jee’ in tribune 3 op woensdag 11 augustus van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. Ook op donderdag 12 augustus kan je van 14 tot 16 uur terecht bij OH Leuven voor hulp. “Je moet wel je identiteitskaart meebrengen en de pincode ervan kennen”, legt persverantwoordelijke Filip Vandoorslaer uit.

“We zijn erg blij dat we alle supporters weer mogen verwelkomen in het King Power@Den Dreef-stadion, zonder mondmaskerverplichting en zonder afstandsregels. Zo komen we weer op onze maximumcapaciteit van 9.800 supporters”, besluit Vandoorslaer.