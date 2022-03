Nu de coronacijfers opnieuw stijgen. Zo staat uw ziekenhuis ervoor: “UZ Leuven stelt niet-dringende ingrepen uit”

Antwerpen Apparte­ment­je van 2 miljoen? Wij konden binnenkij­ken in de luxeappar­te­men­ten in Antwerp Tower

Wonen in de hoogste residentiële toren van Antwerpen, met een fenomenaal uitzicht op de stad? De luxeappartementen op de hoogste verdiepingen van de Antwerp Tower zijn onlangs in verkoop gegaan. Wij konden binnenkijken in - of eerder buitenkijken vanuit - een penthouse op de hoogste verdieping. Prijskaartje voor de 37 appartementen? Vanaf 425.000 euro tot 2 miljoen euro.

