Na zelftest de dansvloer op of feesten mét mondmasker? Zo beleefde Vlaanderen de eerste feestnacht met verstrengde maatregelen: “Op deze manier zijn we dicht tegen Kerstmis”

Hoop en blijdschap op feestlocaties met een testcentrum, bittere ellende in uitgaansbuurten als de Leuvense Oude Markt en de Langestraat in Oostende. “Vier mensen in mijn zaak, terwijl het er op dit tijdstip op een normale avond al minstens 100 zijn”, zucht de uitbater van Club Chaud in Oostende. “We zetten wel wat tafels en krukken bij, maar veel volk daagt er niet op”, horen we in Leuven, waar we wel zelf vastellen dat naarmate de avond vordert en de alcohol vloeit, ook het mondmasker wat zakt... Verslag van de eerste nacht mét verstrengde maatregelen, langs uitgaansbuurt, nachtclub, fuif en discotheek in Vlaanderen.