Met de taxi of de ‘prikbuddy’, zo raken onze thuiswonende 85-plussers in het vaccinatiecentrum: “Wat er ook gebeurt, we laten niemand in de steek”

Volgende halte in de grote vaccinatieronde: thuiswonende 85-plussers. Een groep om niet licht over te gaan, want corona heeft deze leeftijdscategorie de voorbije maanden zwaar getroffen. Maar zien deze mensen de trip naar het vaccinatiecentrum – geen sinecure voor wie slecht te been is – wel zitten? En hoe gaat dat in zijn werk voor wie net die dag geen vervoer heeft? Een rondvraag bij onze ouderen en de burgemeesters. “Op eigen houtje als het kan, mét hulp als het nodig is: da’s de bedoeling.”