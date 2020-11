“Meisjes van plezier mogen werken, maar haar knippen is verboden. Onbegrijpelijk...”: kappers uit de kleren tegen maatregelen overheid

Sint-Pieters-Kapelle Brand maakt pas verbouwd huis van zestigers onbewoon­baar

14:42 In de Diksmuidestraat in Sint-Pieters-Kapelle heeft maandag rond het middaguur een felle brand in een woning gewoed. Twee bewoners, een echtpaar zestigers dat het huis pas had verbouwd, werden met rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. De woning is onbewoonbaar. “De sociale dienst van onze gemeente zal opvang bieden”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).