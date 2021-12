Kan ik boete krijgen als ik met vrienden ga vieren in de stad? Zijn spoeddiensten er klaar voor? Waar patrouilleert de politie? Zo bereiden hulpdiensten zich voor op oudejaarsnacht

“Wij bereiden ons voor op een drukke oudejaarsavond”, klinkt het bij de politie in Brugge. “We willen eventuele overlast tegengaan én controleren op de geldende coronamaatregelen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Voor oudejaar zetten we natuurlijk nog iets meer versterkingen in, die toezien op mogelijke overlast en in dit geval dus ook op de naleving van de geldende maatregelen zoals sluitingsuur, de horeca, Covid Safe Ticket en het dragen van een mondmasker op drukke plaatsen”, duidt Depoorter. “Omdat we verwachten dat – meer dan anders - veel jaarovergangen in particuliere woningen zullen worden gevierd, verspreiden we de patrouilles over het hele grondgebied van de stad om spoedig tussen te komen bij onenigheden of meldingen van nachtlawaai.”