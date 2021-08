Hoe groot is de leerachterstand na anderhalf jaar corona? 100 directeurs beantwoorden onze vragen

Oudsbergen Dode koe aangetrof­fen bij boer Bart (51) in Meeuwen, Agentschap Natuur en Bos waarschuwt: “Prikkel­draad is niet genoeg om wolf weg te houden”

29 augustus In de nacht van zaterdag op zondag is één van de koeien van boer Bart Smeets aangevallen door een wolf. Het intussen gestorven dier werd vooral gruwelijk toegetakeld aan het achterwerk. Het Agentschap Natuur en Bos stuurde een dierenarts ter plaatse in de Gestelstraat in Meeuwen voor DNA-stalen, en vond er ook pootafdrukken van een wolf terug. Omdat het de tweede keer in vier maanden tijd is dat een vaars slachtoffer wordt van een wolvenaanval, brengt Natuur en Bos binnenkort het burgemeestersoverleg en het wolvenplatform samen.