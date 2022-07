Heetste dag van het jaar eiste zijn tol: op deze plaatsen kan je verkeershinder verwachten door ‘hitteschade’

Gent GENTSE FEESTEN LIVE. Praga Khan brengt eerbetoon aan Hakim (53) • Burgemees­ter Mathias De Clercq heeft nieuwe job

De mensen hebben de Gentse Feesten gemist, zoveel is duidelijk. Halfweg staat de teller op 600.000 bezoekers, en dat is al een kwart meer dan in dezelfde periode in 2019, de laatste echte Feesten. Intussen vond burgemeester Mathias De Clercq een nieuwe job en speelde Praga Khan een eerbetoon voor de verdronken Hakim (53). Mis niks van de Gentse Feesten in onze liveblog.

