Heetste 19 juli ooit eist zijn tol: op deze plaatsen kan je verkeershinder verwachten door ‘hitteschade’

Lebbeke Dieven stelen op klaarlich­te dag BMW van 45.000 euro: “Mama had al een tijdje het gevoel achter­volgd te worden"

Op de parking van Bon’Ap aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke hebben onbekenden maandagnamiddag een zwarte BMW 4 Coupé gestolen terwijl de eigenares even boodschappen was gaan doen. In de wagen zat op dat moment ook een hond, maar die hebben de dieven even verderop afgezet in de Minnestraat in Lebbeke. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

19 juli