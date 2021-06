Goal voor de Rode Duivels! Ontdek hier waar je de wedstrijden op het grote scherm kan volgen

Halle Dodelijk ongeval in Halle: bestelwa­gen rijdt in op vrachtwa­gen

9:35 Op de A8 in Halle is vrijdagnamiddag de bestuurder van een bestelwagen om het leven gekomen bij een ongeval. De man reed iets na 16 uur richting Halle toen hij inreed een vrachtwagen die in de file stond net voor de wegversmalling van twee naar één rijstroken. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar de man kon niet meer gered worden. Het gaat om een 31-jarige man uit Neder-Over-Heembeek. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen om de oorzaak van het ongeval uit te zoeken. De federale wegpolitie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Het verkeer kan langs het ongeval rijden, maar moet over één rijstrook. De verkeershinder blijft daardoor beperkt.