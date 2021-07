Genk ontploft: Limburgse Italianen zetten centrum op zijn kop, in Brussel wordt waterkanon ingezet

Lille/Kasterlee Vrouw uit Tielen krijgt verkeerde vaccin als tweede inenting: “Foutje, maar medisch is er geen gevaar”

2 juli Een vrouw uit Lille heeft woensdag per ongeluk een verkeerd vaccin gekregen in het vaccinatiecentrum van Tielen. In plaats van een tweede Pfizervaccin kreeg ze eentje van AstraZeneca toegediend. “Een fout van het vaccinatiecentrum, maar kwaad kan het niet”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce. Voor de zekerheid krijgt Priscilla Van Boven over twee weken wel haar tweede inenting met – hopelijk – Pfizer.