Frank Verstraeten strooit opnieuw met geld in Zillion, Baron en barones zwaaien deuren van kasteel open en een terugblik op discotheek ‘The Lord’: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. De iconische Zillion herrijst dit weekend voor een laatste keer in de Antwerpse Waagnatie. Net zoals in de hoogdagen staat Frank Verstraeten opnieuw in voor de regie van het evenement. En dat betekent ook: met geld strooien. Met de hulp van actrice Charlotte Timmers vloog een miljoen euro de zaal in. Vals geld weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor 25 euro herbeleefden zillionaires, de vaste kern en ook de jonge garde de hoogdagen van weleer. En onze reporter was erbij.

Volledig scherm Kasteel van Lozer - Kasteel van baron Bernard della Faille d’Huysse en barnones Elisabeth du Bois de Vroylande © Foto Ronny De Coster

2. Hoe is het om te leven als een kasteelheer en kasteeldame? Is het achter de kasteelpoort al goud wat blinkt of moeten baronnen en baronessen zoals elke sterveling in tijden van energiecrisis op hun centen letten? Bernard della Faille d’Huysse (59) en barones Elisabeth du Bois de Vroylande (57) laten ons meekijken in hun kasteel, hun familietradities én hun portemonnee. “Wij hadden niet het gevoel dat we met dit kasteel een mooie erfenis hadden gekregen. Het leek eerder een vergiftigd geschenk.”

Volledig scherm Peter Carlier (midden op foto links) vermoordde in augustus 1979 met een longrifle zijn 21-jarige buurvrouw, verpleegster Christi Lepercq (rechts). © Patrick Holderbeke/RV

3. “Hij vroeg een cel van waaruit hij de zonsopgang kon bewonderen en een eigen koelkast. Topgangsters als Freddy Horion en Carl De Schutter keken naar hem op.” Strafpleiter Walter Van Steenbrugge (58) heeft het dan over Peter Carlier, de Kortrijkzaan die in augustus 1979 zijn buurmeisje vermoordde en dan misbruikte. “Carlier was de luis in de pels van veel gevangenisdirecteurs, die zijn rebellie maar matig konden appreciëren.”

Volledig scherm Santana Vital de Matos (22) samen met Els en Alexina, respectievelijk de mama en zus van Cédric Raedt, de verongelukte vriend van Santana. Ze gaan er bloemen neerleggen op zijn graf, naar aanleiding van Allerheiligen. © Deleu

4. “Soms lig ik in zijn bed en knuffel ik zijn pyjama, net alsof het Cedricsje zelf is. Soms draag ik de laatste trui die hij heeft gedragen. En zonder fout geef ik elke nacht een zoen op zijn foto, die naast me staat.” Bijna zes jaar geleden verloor Santana Vital de Matos (22) uit Izegem haar vriend Cedric Raes (21) in een bizar ongeval op de snelweg. “We waren een week samen, maar dat we voor elkaar gemaakt waren: daar bestond geen twijfel over. En nog altijd. Cedric blijft de man van mijn leven.”

Volledig scherm Pepingen: En dan sta je daar... Op jouw eigen stukje grond komt plots een bordje ‘te koop’ staan en niet veel later starten de werken aan een nieuwbouwwoning. Dat terwijl de rechtmatige eigenaars hun grond helemaal nooit te koop hadden gezet. Een ware nachtmerrie voor Claude Debaes (76) en Jacqueline Mangelinckx (76), die er intussen al jaren zonder resultaat voor procederen. “We hadden een prachtig zicht op het landschap, nu kijken we uit op bakstenen”, vertellen ze. © Amber Gys

5. Een koppel uit Pepingen is ten einde raad: hoewel ze zelf nooit een stuk van hun grond te koop hebben gezet, bouwt een jong gezin momenteel wel een nieuwbouwwoning op hun perceel. “Hoe dat kan? Die landbouwer zette gewoon een Te Koop-bordje op onze grond “, zeggen Claude Debaes (76) en Jacqueline Mangelinckx (76).

Volledig scherm Wereldsterren als Jean-Claude Vandamme kwamen er meerder keren feest vieren en Sam Gooris vroeg er Kelly Pfaff ten huwelijk. © TVP

6. Salons The Lord, dat was standing en klasse. Een kwarteeuw lang, tot de sluiting in 2000, kon je er boven uitgebreid dineren en daarna beneden de benen losgooien op de dansvloer. Een speciaal concept waar BV’s, royals en andere prominenten graag van kwamen proeven. Een terugblik op de tijd toen life nog beautiful was in The Lord, en er niet op een fles gekeken werd. “Dat vuurwerkje bij de champagne? Daar zijn wij mee begonnen.”

Volledig scherm Tom Leclercq was dj van de Zillion, ook tijdens de befaamde Zundays. © Tom Leclercq

7. “Op een gegeven moment dropte Frank Verstraeten een miljoen Belgische frank in de zaal, maar de mensen hadden niet door dat het echt geld was.” De Aalsterse dj Tom Leclercq (48) mocht op de première van de film ‘Zillion’ plaatjes draaien terwijl het schoon volk over de rode loper van de bioscoopzaal in Antwerpen flaneerde. Maar hij was er ook al bij op de eerste dag van discotheek Zillion en was er twee jaar resident-dj. Hij heeft dingen gezien, te zot voor woorden. Vooral op de beruchte Zundays.

